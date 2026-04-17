Morre irmão de Tadeu Schmidt, ex-atleta Oscar Schmidt: apresentador vai comandar o BBB hoje?

A morte do ex-jogador brasileiro de basquete Oscar Schmidt, irmão do apresentador Tadeu Schmidt, foi confirmada nesta sexta-feira (17). O ex-atleta estava internado em um hospital de São Paulo.

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A notícia também gerou dúvidas sobre a participação de Tadeu na apresentação do Big Brother Brasil desta noite, que terá uma dinâmica importante com a definição do último Paredão da edição. Até o momento, ainda não houve um pronunciamento oficial da Rede Globo.

Oscar Schmidt enfrentava problemas de saúde desde 2011, quando foi diagnosticado com um tumor cerebral. Ao longo dos anos, passou por duas cirurgias, além de sessões de quimioterapia e radioterapia.

Em 2022, o ex-jogador chegou a anunciar que estava curado, após exames não indicarem mais vestígios da doença. Na ocasião, ele interrompeu o tratamento com quimioterapia com autorização médica.