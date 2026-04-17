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Morre irmão de Tadeu Schmidt, ex-atleta Oscar Schmidt: apresentador vai comandar o BBB hoje?

Após anos de tratamento contra tumor cerebral, ex-atleta morreu nesta sexta (17)

Amanda Martins
fonte

Irmão do apresentador do BBB estava internado em São Paulo (Reprodução/ Redes sociais)

A morte do ex-jogador brasileiro de basquete Oscar Schmidt, irmão do apresentador Tadeu Schmidt, foi confirmada nesta sexta-feira (17). O ex-atleta estava internado em um hospital de São Paulo.

VEJA MAIS

image Oscar Schmidt morre aos 68 anos após passar mal
Ex-jogador da seleção brasileira teve mal-estar e não resistiu após atendimento médico nesta sexta-feira (17)

A notícia também gerou dúvidas sobre a participação de Tadeu na apresentação do Big Brother Brasil desta noite, que terá uma dinâmica importante com a definição do último Paredão da edição. Até o momento, ainda não houve um pronunciamento oficial da Rede Globo.

Oscar Schmidt enfrentava problemas de saúde desde 2011, quando foi diagnosticado com um tumor cerebral. Ao longo dos anos, passou por duas cirurgias, além de sessões de quimioterapia e radioterapia.

Em 2022, o ex-jogador chegou a anunciar que estava curado, após exames não indicarem mais vestígios da doença. Na ocasião, ele interrompeu o tratamento com quimioterapia com autorização médica.

 

 

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