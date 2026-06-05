Operário-PR marca nos acréscimos, vence Juventude e fica em 5º lugar na Série B Estadão Conteúdo 05.06.26 23h47 Com um gol marcado nos acréscimos, em uma cobrança de pênalti, o Operário-PR venceu por 2 a 1 o Juventude, nesta sexta-feira na abertura da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado positivo, o Fantasma avança à 5ª posição e soma 19 pontos, enquanto o Papo cai à 11ª colocação e estaciona nos 17 pontos. O jogo foi disputado no estádio Couto Pereira, do Coritiba, porque o Germano Kruger, do Operário, passa por reformas. O experiente Pablo abriu o placar para o time da casa no final do primeiro tempo, mas o visitante empatou no início do segundo tempo, com Raí Silva. Aos 48 minutos, Boschilia, fez o gol da vitória. A partida começou bastante truncada e equilibrada, sem muita criatividade dos dois lados. O Operário fez valer o mando, mesmo sem ser no seu estádio, ao ter o controle inicial, mas quem assustou primeiro foi o Juventude em duas boas chances: na primeira, Raí Silva bateu de longe e Vágner salvou; logo em seguida, Alan Kardec completou cruzamento da direita e o goleiro fez um milagre. O domínio seguiu favorável ao Ju, que teve nova oportunidade para abrir o placar: Raí cobrou falta lateral e parou no travessão. Como quem não faz, leva, o Fantasma mostrou eficiência na pontaria e saiu à frente no marcador: Doka cruzou pela direita e Pablo, infiltrado no meio da marcação, chegou emendando para o fundo da rede. Para a etapa final, ambos os times voltaram sem novidades, com as posturas inclusive se mantendo repetidas. Assim, o visitante chegou ao empate: após cruzamento na pequena área, a defesa adversária fez o corte parcial e Raí Silva completou para o gol, que gerou mudanças nos dois times. As trocas fizeram o confronto seguir bastante equilibrado e pouco criativo dentro das quatro linhas, com as equipes sem levar perigo à meta oposta. Quando tudo caminhava para ficar igualado, os paranaenses ganharam um pênalti de Iba Ly em Caio Dantas; Boschilia cobrou seguro e selou a vitória. Os times voltam a jogar, pela 13ª rodada da Segundona, no próximo domingo (14): os paranaenses duelam contra o Botafogo, na Arena Nicnet, às 19h, já os gaúchos recebem a Ponte Preta, no Alfredo Jaconi, às 11h. FICHA TÉCNICA OPERÁRIO-PR 2 X 1 JUVENTUDE OPERÁRIO-PR - Vágner; Doka (Maguinho), Miranda, Klaus e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Boschilia; Aylon (Berto), Pablo (Caio Dantas) e Moraes (Pedro Vilhena). Técnico: Luizinho Lopes JUVENTUDE - Jandrei; Messias (Gabriel Pinheiro), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan Santos (Aderlan), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima (Iba Ly), Alan Kardec (Alisson Safira) e Manuel Castro (Wadson). Técnico: Maurício Barbieri. GOLS - Pablo, aos 42 minutos do primeiro tempo; Raí Silva, aos 5, e Boschilia, aos 48 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) CARTÕES AMARELOS - Aylon, Vágner e Klaus (OPE); Messias, Nathan Santos, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (JUV) CARTÃO VERMELHO - Maurício Barbieri (JUV) RENDA - R$ 30.710,00 PÚBLICO - 999 torcedores LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Operário, Juventude, Série B COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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