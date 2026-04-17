Oscar Schmidt morreu de quê? Relembre batalha de ex-atleta contra doença Com trajetória inigualável, Oscar colecionou participações históricas no esporte, mas enfrentou luta pela saúde na vida pessoal O Liberal 17.04.26 17h25 Oscar Schmidt (Instagram @oscarschmidt14) Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em Santana do Parnaíba (SP), após passar mal. A notícia da morte do lendário ex-jogador de basquete "Mão Santa" chocou fãs e admiradores, levantando questionamentos sobre a causa e seu histórico de saúde. O ex-atleta enfrentava um câncer no cérebro, diagnosticado em 2011. Desde então, ele travou uma batalha pública e resiliente contra a doença, com cirurgias e sessões de quimioterapia ao longo de mais de uma década. Em 2022, Oscar Schmidt chegou a anunciar a interrupção do tratamento por decisão própria, afirmando ter vencido a "batalha". Em 2024, em entrevista ao Canal UOL, ele reforçou esse sentimento: "Ter curado o câncer para mim foi um negócio de outro planeta", declarou. VEJA MAIS Morre irmão de Tadeu Schmidt, ex-atleta Oscar Schmidt: apresentador vai comandar o BBB hoje? Após anos de tratamento contra tumor cerebral, ex-atleta morreu nesta sexta (17) Oscar Schmidt era Paysandu? Relembre a última visita do 'Mão Santa' em Belém Ex-jogador esteve na capital paraense e recebeu camisas do clube bicolor durante evento no Hangar Oscar Schmidt: relembre títulos e recordes do 'Mão Santa' Ídolo do basquete brasileiro, Oscar Schmidt deixa legado histórico com marcas nas Olimpíadas, seleção e clubes A luta de Oscar Schmidt contra o câncer Durante os anos de tratamento, Oscar sempre destacou o papel da fé e do apoio emocional em sua jornada. Um dos momentos mais marcantes citados pelo ídolo foi o encontro com o Papa Francisco em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Segundo Oscar, o Pontífice colocou a mão em sua cabeça e disse: "Considere-se abençoado". O ex-atleta descreveu este como um dos melhores momentos de sua vida, creditando à bênção uma força extra para seguir adiante. Confira a linha do tempo da batalha contra a doença e feitos recentes de Oscar Schmidt: Diagnóstico: Tumor cerebral descoberto em 2011. Resiliência: Mais de 15 anos de enfrentamento digno à doença. Recorde: Maior pontuador da história do basquete mundial. Homenagem: Membro do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Nota oficial da família e despedida Em nota, a família de Oscar lamentou a perda e destacou que ele enfrentou a doença com "coragem, dignidade e resiliência". A família também pediu privacidade neste momento de dor. O velório e o enterro serão restritos a familiares e amigos próximos. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo. Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida. Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo. A despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento. Os familiares agradecem, sensibilizados, todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas, e solicitam a compreensão de todos quanto à necessidade de privacidade neste momento de luto. Seu legado permanecerá vivo na memória coletiva e na história do esporte, assim como no coração de todos que foram tocados por sua trajetória", diz o comunicado oficial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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