Saiba quem é a jogadora paraense convocada para a Seleção Brasileira de Futsal

A jogadora paraense Ana Luiza, de 24 anos, foi convocada, na última quarta-feira (9), para a Seleção Brasileira de Futsal Feminino, onde irá disputar o 3º Torneio Internacional de Xanxerê, que será realizado entre os dias 20 e 24 de agosto, em Santa Catarina. A lista foi anunciada pelo técnico Wilson Sabóia e marca mais uma participação da atleta em competições internacionais de alto nível.

A atleta paraense é um dos destaques da nova geração do futsal feminino brasileiro e vem conquistando espaço com atuações consistentes tanto em clubes nacionais quanto no cenário internacional. Saiba quem é a jogadora paraense convocada para a Seleção Brasileira.

VEJA MAIS

Quem é Ana Luiza, a jogadora paraense da Seleção de Futsal?

Natural de Belém do Pará, Ana Luiza é pivô e atua profissionalmente desde a adolescência. Ganhou destaque nacional ao ser convocada para a Seleção Brasileira com apenas 19 anos, em 2020, sendo a jogadora mais jovem a alcançar esse feito até então. Desde então, tem se consolidado como um dos grandes nomes do futsal feminino no Brasil.

Atualmente, Ana joga na Europa, defendendo o Melilla Torreblanca, da Espanha, clube pelo qual conquistou a Copa da Rainha na temporada 2023/2024. Antes da carreira internacional, ela brilhou em clubes brasileiros como Female e Taboão da Serra, onde acumulou títulos e prêmios individuais.

Além do sucesso na Espanha, Ana Luiza teve papel fundamental na conquista da Copa América de Futsal Feminino, em abril deste ano, vestindo a camisa da Seleção. Seu desempenho como pivô foi elogiado pela comissão técnica e pela imprensa esportiva.

Jogadora paraense Ana Luiza é convocada para a Seleção Brasileira de Futsal; saiba quem é (Instagram/@analuizzafutsal)

Convocação para o Torneio de Xanxerê

A convocação de Ana Luiza faz parte da preparação da Seleção para a primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino da FIFA, que será realizada entre novembro e dezembro de 2025, nas Filipinas. O Torneio Internacional de Xanxerê será o último compromisso oficial da equipe antes do mundial.

"É sempre incrível e especial poder representar a Seleção Brasileira. Cada competição é um desafio diferente e sempre uma expectativa nova e aquele friozinho na barriga", afirmou a pivô.

A apresentação da Seleção está marcada para o dia 13 de agosto, com treinos programados antes do início da competição. "É um torneio muito importante para a gente, pois enfrentaremos seleções que também fazem grandes trabalhos. Provavelmente será nosso último desafio antes da Copa do Mundo, algo que desejamos e esperamos muito! Com certeza será um momento fundamental para nossa preparação, com jogos sempre muito competitivos", completou Ana Luiza.

Confira a convocação

Goleiras

Bianca - Stein

Júlia - CBF

Fixas

Taty - CMB

Camila - CBF

Luana Rodrigues - Stein

Alas

Luana Moura - Taboão

Amandinha - Melilla

Emily - Melilla

Débora Vanin- CMB

Simone - WFC Kristall

Tampa - CBF

Jessika - Kik Of

Pivôs

Natalinha - Taboão

Ana Luiza - Melilla