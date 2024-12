Jogadora paraense recebe o prêmio de melhor pivô de futsal na Espanha

A paraense Ana Luiza garantiu o prêmio de melhor pivô de 2024 no futsal feminino na Espanha. A atleta foi eleita pela Associação de Jogadoras de Futsal (AJFSF) juntamente com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na última semana, em uma escolha foi feita por meio de uma votação que contou com votos de 200 atletas da liga espanhola de futsal.

Ana Luiza joga futsal desde os 15 anos, e jogou profissionalmente pelo Female, de Santa Catarina, e pelo Taboão, de São Paulo. Desde 2021, a atleta está no Torreblanca, da Espanha, onde se destacou na posição de pivô e conquistou o prêmio, aos 24 anos, após a conquista da Copa da Rainha com o time.

A paraense já chegou a ser convocada para a Seleção Brasileira, onde ela conquistou o Grand Prix e a Copa América em 2019. Em 2024, ela conquistou o Torneio de Fafe e Torneio de Xanxarê com a equipe do Brasil.

Ana Luiza chegou a passar um ano afastada das quadras por conta de uma lesão no ligamento cruzado joelho, no entanto, a atleta superou a lesão e chegou a conquista do prêmio.