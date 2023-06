Final de Roland Garros: Djokovic enfrenta jovem revelação em busca de recorde

Os olhos dos amantes de tênis no mundo todo estarão voltados para a final de Roland Garros, que acontece neste domingo, às 10h, em Paris. Novak Djokovic enfrenta o norueguês Casper Ruud em busca do 23º título de Grand Slam na carreira.

Caso consiga o título, o sérvio se tornará o maior vencedor da competição, a contar pela categoria de simples masculino. O duelo será na quadra Phillipe Chartrier.

Djoko busca o tricampeonato num dos torneios mais tradicionais do tênis. O sérvio foi campeão em 2016 e 2021. Na carreira, ele já enfrentou Ruud quatro vezes e venceu todos os duelos. O atual número 2 do mundo venceu Carlos Alcaraz na semifinal para garantir vaga na disputa final. O espanhol Rafael Nadal é o maior campeão de Roland Garros, com 14 títulos.

Do outro lado, Casper Ruud busca o primeiro troféu em Grand Slam. O norueguês, que está em 4º no ranking da ATP, despachou o alemão Alexander Zverev para chegar a final. Nos últimos cinco Majors que disputou, o tenista vai em busca do título pela terceira vez.