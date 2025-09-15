Robinho é flagrado falando sozinho no presídio de Tremembé, revela jornalista paraense

Robinho, ex-atacante da Seleção Brasileira condenado a nove anos de prisão por agressão sexual, enfrenta dificuldades para se adaptar à rotina do presídio de Tremembé (SP). Segundo o jornalista paraense Ulisses Campbell, autor do livro "Tremembé: O presídio dos famosos", o jogador é frequentemente visto andando pelo pátio da penitenciária falando sozinho, o que tem despertado a curiosidade e o interesse dos demais presos.

De acordo com Campbell, que conversou sobre o assunto nos podcasts Flow e Ticaraticacast, Robinho ainda não aceitou a condição de preso e nega o crime que o levou à cadeia. “Ele não está adaptado na cadeia. Acho difícil ele se adaptar. Se adaptar é aceitar a condição. No caso do Robinho, ele não internalizou que cometeu crime. Ele se diz inocente até agora. Ele acha que é uma condenação injusta”, afirma o jornalista.

A convivência dentro da cela também não é fácil. Robinho divide o espaço com outro preso, mas mantém uma posição de “astro” entre a comunidade carcerária. “Qualquer preso que chegue com essa alcunha dele, que já jogou na seleção, a própria comunidade vai cuidar”, explica Ulisses.

Apesar das dificuldades, o ex-jogador tem tentado se manter ativo dentro da penitenciária. Ele conduz treinos de futebol para outros detentos e carcereiros, além de oferecer ajuda jurídica a presos que dependem da Defensoria Pública para revisão de penas.

O livro de Ulisses Campbell detalha a complexa hierarquia social em Tremembé. “O livro explica muito bem essa hierarquia. Ela funciona muito bem. Os famosos têm a questão social. Os presos que têm muita grana como Robinho acabam sendo protegidos e bajulados por quem está na base da pirâmide. A maior parte da comunidade carcerária é gente pobre”, diz o autor.

A presença do ex-jogador na penitenciária tem chamado a atenção não só dos detentos, mas também de suas famílias. Segundo relatos, parentes de outros presos têm buscado visitar a prisão para ver Robinho.

Robinho está preso desde março de 2024, cumprindo pena de nove anos por estupro cometido na Itália em 2013. A condenação foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou um pedido de liberdade feito pela defesa do ex-atleta, com placar de 10 a 1.

Sobre o livro e a série da Prime Video

O livro de Ulisses Campbell, que inspirou a série de true crime Tremembé, estreia em 31 de outubro no Prime Video. A produção retrata casos reais de detentos famosos na penitenciária, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih, entre outros.

