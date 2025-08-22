Robinho: STF julga recurso contra decisão que manteve prisão por estupro Ex-jogador cumpre pena de 9 anos em Tremembé após condenação na Itália. Defesa alega que transferência da execução penal não poderia ser aplicada ao caso. Redação O Liberal 22.08.25 11h21 Robinho foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual de grupo (Ettore Chiereguini/AGIF) O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar nesta sexta-feira (22) um recurso apresentado pela defesa de Robinho que contesta a manutenção da prisão do ex-jogador. A análise ocorre em ambiente virtual, com os ministros inserindo seus votos no sistema eletrônico da Corte. VEJA MAIS Robinho, Nardoni e mais: 'Presídio dos famosos' deixará de receber celebridades; entenda Ocupantes da Penitenciária 2 de Tremembé serão transferidos e o local passará a abrigar detentos com outro perfil O recurso questiona a decisão de novembro de 2024, quando o STF rejeitou, com placar de 9 votos a 2, os pedidos de liberdade do ex-atleta. Robinho cumpre pena de 9 anos por estupro coletivo desde março de 2024 no presídio de Tremembé, localizado no Vale do Paraíba, em São Paulo. A defesa do ex-jogador argumenta que o mecanismo de transferência de execução da pena previsto na Lei de Migração não poderia ser aplicado ao caso. Segundo os advogados, como o crime aconteceu em 2013 e a lei entrou em vigor apenas em 2017, não caberia aplicação retroativa da legislação. A condenação de Robinho pela Justiça italiana ocorreu em 2017 pelo crime de estupro coletivo, caracterizado como violência sexual de grupo. De acordo com a acusação, o ex-jogador e outros cinco homens teriam violentado uma mulher albanesa em uma boate na Itália. Em 2022, a sentença tornou-se definitiva, sem possibilidade de novos recursos. Em março de 2025, o Supremo iniciou nova análise da questão, examinando recursos que pediam esclarecimentos sobre a decisão anterior. Na ocasião, o ministro Luiz Fux votou pela rejeição do pedido, com apoio do ministro Alexandre de Moraes, mas um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes interrompeu o julgamento. O atual julgamento virtual está programado para continuar até 29 de agosto, exceto se houver pedido de vista para mais tempo de análise ou pedido de destaque para transferir o caso ao plenário presencial. Paralelamente, outro recurso da defesa de Robinho tramita no Superior Tribunal de Justiça. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51