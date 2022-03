Condenado por estupro, Robinho recorre à Justiça para usar patinete elétrico

O atacante Robinho, condenado na Itália a nove anos por estupro em última instância na Itália, procurou a Justiça brasileira para tentar uma liminar que o autorize a usar o seu patinete elétrico na cidade de Santos, no litoral paulista.

Segundo informações do G1 Nacional, que obteve alguns documentos nesta quarta-feira (2), o atacante foi parado pela Polícia Militar em setembro do ano passado enquanto circulava com o veículo em uma via da cidade, e teve o patinete recolhido ao pátio do Departamento de Trânsito do Estado sob a alegação de que não tinha registro para a utilização desse tipo de transporte.

VEJA MAIS

Segundo o advogado do atleta, Matheus Mendes, Robinho teria entrado na Justiça para retirar o veículo do pátio do Detran/SP, já que não foi possível chegar a um acordo com o órgão de trânsito. Matheus também argumentou que o atacante usa o patinete para evitar o risco de exposição ao coronavírus por conta da pandemia.

VEJA MAIS

Robinho ainda solicitou não arcar com taxas ou multas de qualquer natureza. Segundo dados do processo, o patinete elétrico de Robinho é de um modelo que se assemelha a uma moto Scooter, o que teria motivado a apreensão.

A juíza Ariana Consani Gerônimo permitiu que o patinete seja retirado do pátio municipal, mas não liberou a sua utilização pelo fato do modelo se assemelhar com um veículo ciclomotor.