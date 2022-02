Robinho pode ser preso no Brasil após decisão do Itamaraty; entenda

Condenado por estupro na Itália, Robinho pode ser preso no Brasil. A liberdade do ex-jogador pode estar sob ameaça após uma recente decisão do Ministério da Justiça, que brasileiro abriu uma brecha que pode culminar em detenção para o ex-atacante. Robinho foi condenado a nove anos de prisão na Itália por conta de um caso de estupro em grupo a uma jovem albanesa. As informações são do UOL.

O caso é semelhante ao do coronel uruguaio-brasileiro Pedro Antonio Mato Narbondo, que foi condenado em última instância pela justiça italiana. No entanto, a pena de Narbondo foi de prisão perpétua.

No final de janeiro deste ano, a Itália enviou ao Brasil o pedido de extradição de Robinho. A resposta enviada pelo Itamaraty ao governo italiano chegou no dia 17 de fevereiro, por meio de canais diplomáticos.

“Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, não será possível dar prosseguimento ao pedido em razão da vedação expressa no artigo 5 da Constituição Federal do Brasil”, informa o despacho.

Ainda segundo o documento, Narbondo optou pela cidadania brasileira (herdada da mãe) em 2003, mas deixa claro que a “Itália pode solicitar a transferência de execução de pena nos termos da lei 13.445/2017”, a Lei de Migração. Este detalhe, sobre a execução de pena, é o que pode fazer Robinho ir para a prisão.

Fontes da justiça italiana relatam que “provavelmente, esse também será o desfecho do caso Robinho”. Procurados pelo UOL, advogados do jogador brasileiro não responderam às ligações. Durante todo o processo, os advogados de Robinho alegaram inocência do atleta. A condenação do ex-jogador foi determinada em última instância e não cabe mais recurso.