Rica Perrone conta ter discutido com entregador de aplicativo: ‘Vai embora, seu corno’

O jornalista esportivo Rica Perrone revelou, em entrevista ao podcast ‘O Poder nos Bastidores’, ter brigado com um entregador do ifood após ele ter se recusado a subir no apartamento.

VEJA MAIS

De acordo com ele, o desentendimento começou quando o motoboy se recusou a subir com o pedido até o apartamento. Rica afirma que não poderia descer para buscar porque estava trabalhando em uma partida de futebol.

Depois de muita discussão, o entregador subiu até o apartamento do jornalista e ressaltou que, segundo a política do aplicativo, o cliente deve buscar o pedido. Rica voltou a brigar com o trabalhador e jogou o pedido na cara dele.

“Vai embora, seu c*zão do c***lho. Vai embora que eu vou abrir reclamação contra você. Quem você acha que é para vir na porta da minha casa e falar assim comigo?”, disse ele.

Nas redes sociais, o jornalista foi alvo de críticas pelo comportamento desnecessário com o entregador. No Twitter, o comunicador disse que não estava tratando o trabalhador mal por não subir, mas sim pela forma de falar.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)