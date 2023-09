Djokovic vence Medvedev e conquista o US Open pela quarta vez na carreira

O sérvio Novak Djokovic superou o desgaste físico durante as 3h15 de partida e conquistou o seu quarto título do US Open na carreira. Além do título, o sérvio de 36 anos, que também venceu o Australian Open e o Roland Garros, voltou a ser o número 1 do ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

Djokovic confirmou o favoritismo em uma decisão que parecia que Medvedev iria equilibrar o confronto. O segundo set, Djokovic e Medvedev foram bem nos saques, fizeram ralis durante os pontos e levaram a decisão para o tie-break. Lá, os tenistas mantiveram o ritmo e o sérvio, com duas devoluções erradas de seu adversário, conseguiu fechar em 7-6.

No último set da partida, Djokovic teve controle do jogo. Desgastado e abalado por sua estratégia não ter funcionado, Medvedev, que chegou a discutir com seu treinador durante a partida, teve seu saque quebrado e deu totais condições do sérvio ditar o ritmo do jogo e vencer o seu 24° Grand Slam da carreira, igualando a tenista Margaret Court.

Na reedição da final do Grand Slam novaiorquino de 2021, Djokovic se vingou do rival russo e desta vez saiu vitorioso da decisão.