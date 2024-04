Revista brasileira teria arcado fiança de Daniel Alves, diz apresentadora; publicação nega

As redes sociais ficaram agitadas após os rumores de possíveis pagadores da fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) do ex-jogador Daniel Alves, condenado a 4 e meio de prisão por estupro.

Entre os boatos, a jornalista espanhola Marisa Martín Blázquez, do programa Fiesta, da emissora Telecinco, afirmou no último domingo (31) que a revista Quem, do grupo O Globo, pagou a fiança do ex-jogador da Seleção Brasileira, libertado provisoriamente no dia 25 de março.

“Parece ser que a revista, muito conhecida no Brasil, a revista Quem, pertencente ao Grupo Globo, em troca de uma reportagem que está sendo realizada na casa de Daniel Alves, teria adiantado este um milhão de fiança”, declarou a apresentadora.

Ainda segundo ela, a quantia seria um pagamento para que o ex-atleta desse uma entrevista exclusiva para a publicação. Em nota, o jornal O Globo respondeu Marisa Martín, negando ter ajudado Daniel Alves. “Sobre a fake news que está sendo compartilhada de que a ‘Quem’ teria arcado com a fiança do jogador Daniel Alves, gostaríamos de esclarecer que ela não corresponde à verdade e não pagamos por qualquer reportagem produzida, dado seu caráter jornalístico”, disse o comunicado.

“Também nunca fomos procurados por Marisa Martín Blázquez, do programa Fiesta, da TV espanhola, para confirmação da veracidade das informações. Seguimos acreditando que o bom jornalismo jamais terá espaço para reportagens pagas”, acrescentou.

Fiança

O ex-jogador Daniel Alves deixou a prisão da Espanha, no dia 25 de março, após pagar fiança no valor de 1 milhão de euros, o equivalente a R$5,4 milhões. Após diversas especulações sobre quem teria ajudado o ex-jogador com o pagamento, a imprensa internacional revelou o nome da suposta pessoa.

De acordo com o jornalista catari, Mabkhout Al Marri, o meia holandês Memphis Depay desembolsou parte do valor. Os dois atletas jogaram juntos no Barcelona em 2021 e são amigos desde então.

O jogador também já ajudou outros amigos com problemas na Justiça, como o lateral francês Benjamim Mendy, que foi preso por estupro, mas inocentado, e o atacante holandês Quincy Promes, preso por envolvimento com tráfico de drogas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)