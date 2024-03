Após deixar a prisão, Daniel Alves se apresenta pela 1ª vez ao Tribunal de Justiça da Catalunha

O ex-jogador de futebol Daniel Alves deixou a prisão na última segunda-feira (25). Três dias depois, o brasileiro se apresentou pela primeira vez ao Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. A apresentação é uma das medidas obrigatória que o ex-lateral precisa cumprir no período de liberdade provisória.

Nesta quinta-feira (28), o jogador chegou o Tribunal ao lado da advogada, Inés Guardiola. Na última semana, a defesa do ex-jogador conseguiu que ele deixasse a prisão em regime de liberdade provisória até que todos os recursos sobre o caso fossem esgotados. O brasileiro só deixou a cadeia após pagar uma fiança de 1 milhões de euros (mais de R$ 5 milhões). O dinheiro veio de empréstimos de amigos e bancos.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por violência sexual contra uma mulher espanhola no dia 31 de dezembro de 2022. O então jogador foi preso em janeiro de 2023 e passou 14 meses na prisão. A sentença do ex-lateral da Seleção Brasileira ainda cabe recursos e a defesa do brasileiro já iniciou as ações.

Uma das obrigações de Daniel durante a liberdade provisória e o comparecimento ao Tribunal de Justiça local toda sexta-feira. No entanto, a primeira apresentação ocorreu nesta quinta-feira (28), por conta do feriado.

Segundo a Justiça espanhola, cada dez dias de comparecimento no tribunal é um dia de prisão cumprida, que serão descontados caso ele seja condenado definitivamente.

O processo pode ser alongar ainda mais com os recursos da defesa do brasileira, que pede a anulação da condenação e absorvição de Daniel Alves, e do Ministério Público e dos advogados da vítima, que querem uma pena maior. Com isso, o caso pode ir para o Tribunal Supremo da Espanha, que é a última instância espanhola.