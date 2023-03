Zagueiro revelado na base do Remo marca dois gols no Campeonato Carioca; vídeo

O zagueiro paraense Kevem, revelado nas categorias de base do Remo, viveu uma noite de artilheiro na última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. O jogador do Boavista-RJ marcou dois gols, no empate em 3 a 3 contra o Volta Redonda-RJ. O resultado ajudou o time a se livrar do rebaixamento.

Kevem, 23 anos, é natural da cidade de Magalhães Barata (PA) e iniciou a carreira no Remo. O então técnico azulino, Josué Teixeira, subiu o jovem para o profissional em 2017. Pelo Leão Azul conquistou três Parazões (2018, 2019 e 2022). Foi negociado com o um grupo de empresários, atuou no Mirassol-SP e também em Portugal, pelo Paços de Ferreira. Com a camisa do Leão foram 55 jogos, dois gols, um acesso à Série B e um título da Copa Verde.

Kevem atuando pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

