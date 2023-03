Torcida pede nas redes sociais, mas Remo nega retorno de Neto Pessoa, hoje no Vila Nova; vídeo

O Remo está de olho no mercado para o restante da temporada, e alguns jogadores devem pintar no Baenão. Nas redes sociais muitos torcedores pedem a volta do atacante Neto Pessoa, jogador que passou pelo Leão na temporada 2021, porém, uma fonte do clube azulino informou ao O Liberal que não existiu contato para o retorno do atleta ao Baenão.

Neto Pessoa, de 28 anos, está na segunda temporada vestindo a camisa do Vila Nova-GO. O jogador foi agredido no último final de semana por um torcedor, que invadiu o gramado do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, após o atacante ter perdido um pênalti, que custou a eliminação do Vila Nova no Campeonato Goiano. Ele levou um chute do torcedor, que em seguida pulou o alambrado e retornou para a arquibancada.

O jogador na atual temporada possui 15 partidas e quatro gols marcados. Pelo Remo, Neto Pessoa realizou 15 jogos e balançou as redes adversárias 10 vezes, terminando a temporada na artilharia do clube, além de ter conquistado o título da Copa Verde, diante do próprio Vila Nova, no Baenão.

Neto Pessoa foi artilheiro do Leão em 2021 com 10 gols (Cristino Martins / O Liberal)

Natural de Rio Branco (AC), o jogador iniciou a carreira no Feijó-AC, Plácido de Castro-AC, Rio Branco-AC, Andirá-AC, além do Atlético-AC. Defendeu o ABC-RN, Náutico-PE, Ypiranga-RS e Botafogo-SP. Após saída do Remo, Neto pessoa jogou pelo Sabah FC, clube da Malásia, mas retornou ao Brasil para atuar pelo Vila Nova.