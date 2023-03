Zagueiro e artilheiro do Remo, Ícaro vê temporada como a melhor da carreira; veja mais

Não é muito comum no futebol assistir a ascensão de jogadores de defesa quando o assunto é gol. Mas, contrariando as expectativas, o Clube do Remo tem em seu elenco uma "peça rara" quando o assunto é defender e marcar. Desde que chegou ao Leão Azul, o zagueiro Ícaro vem mostrando um talento incomum, que o tem colocado nos braços da torcida, no hall dos goleadores do time neste início de temporada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Os números de Ícaro falam por si só. Em sete jogos, foram quatro gols marcados, três deles de pênalti, a especialidade dele, como o próprio afirma. "Desde pequeno eu sempre gostei de bater pênaltis e faltas, desde a época em que eu jogava futsal. Eu chamo essa responsabilidade para mim e geralmente tenho correspondido. Fico muito feliz em manter essa média aqui no Remo", comenta o zagueiro, que marcou também nas últimas duas partidas do clube, tanto pela Copa Verde, quanto pela Copa do Brasil.

Na competição regional o zagueiro teve atuação de destaque, marcando dois gols, um de pênalti e outro de puro oportunismo na pequena área. O bom aproveitamento, inclusive, rendeu diversos elogios do técnico Marcelo Cabo. "Ele bate muito bem. Arrisco dizer que é um dos melhores cobradores de penalidade com quem eu já trabalhei em toda a minha carreira", cravou o técnico.

VEJA MAIS

Por fim, a estrela do zagueiro brilhou novamente diante do São Luiz, ao assinar o primeiro gol da partida, em novo tiro livre. Foi dele o primeiro gol, que ajudou a selar a vitória por 2 a 1. Embora esteja em alta e com moral no elenco, Ícaro prefere manter o nível de concentração nos adversários e deixar o "oba-oba" para o torcedor. Afinal de contas, manter uma média com 100% de aproveitamento não é tão fácil quanto possa parecer.

"A gente mantém o pé no chão, mesmo com oito vitórias seguidas. O foco é no jogo a jogo, os pés no chão para que a gente consiga todos os objetivos do clube passo a passo e dê alegria para essa torcida maravilhosa. Acho que o grupo tem evoluído jogo a jogo, a gente vai se conhecendo mais a cada dia que passa. Tem muito a melhorar, nunca está 100%, mas vamos melhorar para chegar o mais perto possível da perfeição", reflete. Ícaro é o segundo artilheiro na temporada, perdendo apenas para Fabinho, que tem cinco gols em seis partidas.

O panorama do futebol azulino é o melhor possível neste início de temporada. O time lidera o Parazão com cinco vitórias em cinco partidas, além de duas vitórias na Copa do Brasil e uma na Copa Verde. Se não bastasse ser um início de temporada altamente positivo, para o zagueiro também não é muito diferente. "Esse é o ano que estou fazendo mais gols. Por enquanto está sendo um ano muito bom. Que continue assim, com gols, vitórias e metas alcançadas. Esse é o meu propósito e o propósito do clube", encerra.