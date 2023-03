Emoção de Marcelo Cabo e festa da torcida: Remo divulga bastidores da Copa do Brasil; vídeo

O Remo está na terceira fase da Copa do Brasil, é líder isolado do Parazão 2023 e está classificado para as quartas de final da Copa Verde. O Leão está 100% na temporada, com oito jogos e oito vitórias. Após a partida contra o São Luiz-RS, na vitória do Leão por 2 a 1 que garantiu a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Marcelo Cabo elogiou o grupo de jogadores e agradeceu ao Remo e ao elenco, por ter mudado o rumo da sua vida.

Experiente e com passagens por clubes das Séries A e B, o carioca Marcelo Cabo vive um momento de êxtase no Baenão. Contratado pela diretoria para montar todo o planejamento com staff, direção e executivo, cabo compartilhou com os jogadores que viveu momentos difíceis nas últimas temporadas e que o Remo é um divisor de águas na sua carreira. O comandante azulino fez questão de agradecer aos jogadores, por eles terem dado novamente o “frio na barriga” e a “vontade de trabalhar”.

“Quero resumir todo meu sentimento por esse grupo. Isso é um time de verdade, vocês são incríveis, falando do fundo do meu coração. Vocês trouxeram a vontade de acordar cedo e voltar a trabalhar, coisa que às vezes o futebol vai desanimando. Quando pisei aqui, encontrei esse grupo, escolhido aa dedo e vocês estão me dando a alegria de ter insônia, frio na barriga na concentração, aquilo que estava perdendo. Muito obrigado ao Remo, a cada um de vocês, eu e minha família agradecemos muito por tudo, que vocês colocaram dentro do campo, que me traz alegria de fazer futebol”, disse

O treinador azulino está em sintonia total com o torcedor e com os jogadores. Após a vitória diante da Tuna Luso, pelo Parazão, Cabo se emocionou ao falar da garotada, que entrou e deu conta do recado, virando a partida. Neste jogo, Cabo comemorou bastante com os torcedores o triunfo no clássico, o mesmo ocorrendo na partida contra o São Luiz, pela Copa do Brasil, dessa vez, com uma festa ainda maior, com o treinador bastante vibrante e emocionado, cantando, pulando e saudando o torcedor no Baenão lotado.

Marcelo Cabo comemorou bastante o triunfo diante do São Luiz-RS (Thiago Gomes / O Liberal)

Marcelo Cabo é o técnico mais caro da gestão de Fábio Bentes, informação confirmada pelo próprio mandatário azulino, na chegada do profissional a Belém. Cabo possui em sua comissão técnica como auxiliar, o seu filho, Gabriel Cabo, ex-jogador de futebol, que acompanha o pai e é um fiel escudeiro de suas ideias.