Após classificação na Copa do Brasil, Cabo elogia elenco do Remo: nosso maior craque é o conjunto'

O Remo alcançou mais um objetivo na temporada. O Leão venceu o São Luiz-RS e está na terceira fase da Copa do Brasil. O técnico do Remo, Marcelo Cabo, falou da importância da classificação para o clube e enalteceu a força do elenco, que segue 100% na temporada.

“O nosso maior craque é o conjunto da obra, a força do elenco. Isso que faz estarmos 100% na temporada, classificação para a terceira fase da Copa do Brasil que não é fácil, quartas de final da Copa Verde e a liderança do Parazão. Temos 10 gols em quatro jogos em casa, a produtividade do elenco é grande”, disse.

Marcelo Cabo comentou sobre as mudanças e a queda de rendimento do time na reta final da partida, porém, o treinador ressaltou que as mudanças foram por cansaço e que foi obrigado a realiza-las.

“O Richard Franco sentiu a posterior da coxa ainda no primeiro tempo, mas ficou até os 30 do segundo, o Pedro Vitor é muito intenso, qualquer dia ele estoura GPS, outra substituição da intensidade, além do Diego Tavares, fiz três substituições para encher o tanque da equipe, pois fomos muito intensos no jogo, as outras foram táticas. Era normal o São Luiz se atirar no final do jogo”, comentou.

Jogadores e comissão técnica comemoraram bastante a vaga na próxima fase da Copa do Brasil (Thiago Gomes / O Liberal)

O treinador azulino falou do processo que foi a partida, do estudo realizado na equipe do São Luiz e relembrou a partida contra o Humaitá-AC, pela Copa Verde, em que cobrou uma postura mais forte de marcação e que se repetiu na noite de hoje contra o São Luiz.

“A vitória não pode esconder os erros. Fizemos um placar contra o Humaitá e baixamos a linha, eu cobrei muito a marcação média-alta, encaixada e com pressão. Contra o Humaitá ascendeu o sinal de alerta, eles ganharam volume então pegamos no pé, achei que nossa zaga foi perfeita e trabalhamos muito, além de estudamos o São Luiz, no final foi muito bom”, finalizou.