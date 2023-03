Remo x São Luiz: confusão, spray de pimenta e mulheres desmaiadas no Baenão; vídeo

O Remo venceu a São Luiz-RS por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (8), pela segunda fase da Copa do Brasil 2023 e se classificou, porém, um tumulto que teve direito a spray de pimenta e desmaios invadiu as arquibancadas na avenida Almirante Barroso.

No local, spray de pimenta foi utilizado pela polícia e muitas pessoas passaram mal, outras desmaiaram e foram atendidas à beira do gramado, atrás das placas de publicidade. Algumas crianças também estavam no local e choravam com toda a situação.

