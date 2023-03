Zagueiro e goleador, Ícaro quer embalar a campanha 100% do Remo no clássico contra a Tuna

Em seis jogos pelo Remo, o zagueiro Ícaro mostrou que suas habilidades vão muito além de marcar e sair jogando. Já foram três gols anotados com a camisa azulina, dois deles na última partida do time, contra o Humaitá-AC, pela Copa Verde. Diante do retrospecto positivo, o atleta acredita que o Remo deve manter o pé no acelerador no clássico de domingo, contra a Tuna Luso, pela sexta rodada do Parazão.

Diante da maratona de jogos que o Leão Azul vem percorrendo, o atleta acredita que o sucesso das vitórias depende diretamente do trabalho feito fora das quatro linhas, pelo departamendo médico. Isso explica, segundo ele, a manutenção da campoa 100% invicta neste Parazão.

"O elenco é muito bom. E a nossa parte física deixamos nas mãos de ótimos profissionais, que passam os melhores trabalhos para que a gente fique o melhor possível nessa bateria de jogos. A confiança neles é plena. Todos nós fazemos um bom trabalho e o time reflete isso em campo", avalia.

Após classificaram-se para as quartas de final da Copa Verde, o grupo mira suas atenções para o clássico de domingo, no estadual, contra a Tuna Luso. Em campo, segundo ele, contará muito mais que a parte técnica, uma vez que os clássicos geralmente são decididos nos detalhes, que vão da parte técnica e tática, até a qualidade do gramado de jogo.

"Vamos ver o que o Cabo vai decidir sobre descanso, sobre treinos, time. Acredito que estamos preparados para o clássico. É um jogo de muita tradição, feito em detalhes. Eles são fortes e é muito difícil jogar no campo deles. Temos que ir concentrado para sair de lá com a liderança do campeonato", reforça.

O grupo se reapresentou na tarde desta quinta e tem atividades programadas para a manhã de sexta-feira. Será o momento para deliminar as estratégias do time, que quer, a todo custo, sair do Souza com quinta vitória consecutiva. "A partir de hoje vamos estudar mais profundamente sobre eles e aguardar o que o professor vai pedir para essa partida de domingo", encerra.