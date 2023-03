Data da partida entre Remo e São Luiz-RS pela Copa do Brasil deve ser divulgada até sexta (3)

O Remo deverá saber em breve a data da partida contra o São Luiz-RS, próximo adversário da equipe na Copa do Brasil de 2023. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada à CBF, a tabela detalhada da segunda fase do torneio deve ser divulgada até o final desta sexta-feira (3).

A divulgação das datas deve ocorrer logo após o final da primeira fase da competição, que encerra nesta quinta (2), à noite. Vale destacar que a segunda etapa da Copa do Brasil deve ocorrer em duas datas - 8 e 15 de março - segundo o calendário base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Remo deve jogar na próxima semana

Mesmo sem data definida, a partida entre Remo e São Luiz-RS deve ocorrer no próximo meio de semana. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes do O Liberal ligada ao Leão, a expectativa é que o time azulino entre em campo pela competição nacional na quarta (8) ou na quinta (9), no estádio do Baenão, em Belém.

O Time de Periçá se classificou à segunda fase da Copa do Brasil após vencer o Vitória-ES, fora de casa, no dia 23 de fevereiro. Assim como na primeira fase, os duelos da etapa seguinte serão definidos em jogo único. Em caso de empate, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Premiação milionária

Além de uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, Remo e São Luiz-RS duelam por uma premiação milionária. O classificado à próxima etapa da do torneio garante R$ 2,1 milhões de premiação. Ambas as equipes já acumularam R$ 1,65 milhão em cotas só por chegarem nesta fase da competição.