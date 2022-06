Zagueiro do Remo sobre comemoração do Pitbull: 'A torcida gostou e aderiu. Foi espontâneo'; veja

Nos últimos três jogos, o zagueiro Daniel Felipe conseguiu fazer o que muitos atacantes desejam. Com participações efetivas e dois gols, o defensor azulino vai se firmando no time do técnico Paulo Bonamigo, que busca a todo custo manter a sequência de vitórias na reta final da primeira fase da Série C.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Contra o Campinense, o zagueiro foi responsável pelo terceiro gol. Na comemoração, Daniel gesticulou como um cão da raça Pitbull e a torcida imediatamente comprou a ideia. "No gol que fiz contra o Mirassol, eu falei nas câmeras que era o Pitbull. E falei para os meus amigos que ia imitar o animal se fizesse o gol. A torcida gostou, aderiu e foi tudo espontâneo", destaca.

De acordo com o atleta, o time vem trabalhando com foco na resolução de problemas estruturais, que custaram alguns pontos preciosos ao longo da primeira fase. "Em entrevistas anteriores a gente tinha falado que os gols tomados eram bobos, que nas reuniões internas iriamos ajustar isso. Com certeza esses últimos jogos mostram a nossa evolução e crescimento no trabalho", avalia.

SAIBA MAIS



O próximo objetivo, segundo ele, é lutar pela terceira vitória seguida, que pode dar ao time a chance de encostar de vez no grupo dos quatro primeiros colocados. "Essa sequência de vitórias a gente vem buscando desde o início da competição. Por um detalhe ou outro, não veio acontecendo essa sequência de três vitórias, mas acho que esse é o momento de embalar na competição, que está na metade".

Para conseguir o feito, o time precisa reverter um fato concreto: das quatro partidas disputadas fora de casa, três foram perdidas e apenas uma vencida. Ou seja, o Leão Azul precisa pontuar fora para chegar no índice de nove pontos em três jogos. "Uma outra questão de foco é que sabemos da trajetória fora de casa. Espero que a gente consiga essa mudança na reta final para dar continuidade ao trabalho e ao objetivo de chegar à Série B". O próximo adversário do Clube do Remo é o Volta Redonda, nesta segunda-feira, a partir das 20 horas, no estádio Raulino, no Rio de Janeiro.