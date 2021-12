Zagueiro do Remo provoca o Paysandu, após eliminação na Copa Verde: 'Respeita o pai de vocês'

A vitória do Remo diante do Paysandu ainda rende no Baenão. O Leão venceu o seu maior rival por 2 a 0 e nas redes sociais, o zagueiro Kevem, cria da base azulina, provocou os bicolores em uma postagem no seu perfil no Instagram.

O zagueiro publicou no story a frase “Respeita o pai de vocês” com um Leão.

Kevem tirou onda com o Paysandu, após triunfo azulino (Reprodução / Instagram)

Essa não é a primeira vez em que Kevem provoca o Paysandu. No início do mês de novembro, o jogador postou em seu Instagram um vídeo de um “velório” do clube bicolor, promovido por torcedores, que comemoravam a permanência do Papão na Série C.

Kevem, de 20 anos, é natural de Magalhães Barata (PA), mesma cidade onde nasceu o atacante Rony, que hoje atua no Palmeiras-SP. O zagueiro é oriundo das categorias de base do Remo, atuou também pelo Mirassol-SP e pelo Paços de Ferreira, de Portugal. Voltou ao Leão em 2020 e na atual temporada realizou 27 partidas.