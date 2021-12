Técnico do Remo aplaude torcida azulina após vitória no Re-Pa: "Mais uma vez compareceu"

A vitória e a classificação à final da Copa Verde, sobre o Paysandu, pode servir para "lavar a alma" dos torcedores azulinos. Pelo menos essa é a visão do técnico Eduardo Baptista na coletiva pós-Re-Pa 762, realizada neste sábado, no Baenão. O final de ano frustrante pelo descenso no Brasileiro pôde ser amenizado com a eliminação do grande rival no regional.

"A gente tinha como obrigação dar uma notícia boa para o nosso torcedor, que mais uma vez compareceu. A gente fica muito satisfeito, sabe que é um jogo diferente de todos, é um campeonato à parte. Você poder jogar bem, vencer e passar para uma final é muito especial", avaliou Baptista.

O Leão agora tem dois últimos compromissos antes de encerrar a temporada: os jogos da final da Copa Verde, contra o Vila Nova. O primeiro encontro será na próxima quarta-feira, em Goiânia; e a volta ocorre sábado que vem, no Baenão. O desafio do treinador azulino é seguir competitivo mesmo com o risco de perder mais peças do elenco nos próximos dias.

"Acho que os atletas que permaneceram vestiram a camisa, compraram a ideia. Prova foram esses dois jogos. Perdemos boa parte da equipe titular e é nessas horas difíceis que surgem alguns nomes. O problema já está instalado e eu corro atrás de soluções. Aposta hoje no Mafra, no próprio Pingo, o próprio Curuá entrou muito bem mais uma vez. A gente vai ganhando opções. Temos que buscar isso, é o nosso elenco, são os atletas que ficaram e compraram a nossa torcida, estão jogando junto. É com eles que vamos brigar pelo título da Copa Verde", ponderou o técnico.

A vitória sobre o Paysandu foi construída no primeiro tempo, com o gol de Neto Pessoa aos 16 minutos. O Remo demorou para ampliar e chegou a ser pressionado pelo rival, mesmo que o goleiro Vinícius tenha sofrido poucas jogadas de perigo.

"O jogo de hoje (4) foi uma obediência tática. Acho que conseguimos agredir o gol do Paysandu e, sem a bola, nós marcamos. Há méritos na equipe do Paysandu, que também jogou, teve muita trocação. As duas equipes brigaram muito, fizeram um Re-Pa digno do torcedor que compareceu no estádio hoje", concluiu Eduardo Baptista.

O primeiro jogo da final, contra o Vila Nova, será quarta-feira, às 20h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, e terá acompanhamento lance a lance por oliberal.com.

