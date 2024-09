Zagueiro do Remo comenta possível retorno de Sávio ao time: 'vinha fazendo bons jogos'

Um dos jogadores mais regulares do time azulino, o zagueiro Ligger tem sido peça importante no esquema tático do técnico Rodrigo Santana, montado com três zagueiros. Contra o Volta Redonda, ele esteve ao lado de Diogo Batista e Rafael Castro. Para o duelo contra o São Bernardo, que vale o acesso à Série B, o defensor deve ser novamente escalado e, além disso, pode contar com um reforço valioso.

Nos bastidores, o retorno de Sávio é muito aguardado. O jogador vinha fazendo boas partidas, mas acabou lesionado contra o São Bernardo e ainda é dúvida no Departamento Médico. "É um cara que vinha fazendo grandes jogos quando estava disponível. Está na transição, não sei se estará apto, mas todos estão se preparando da melhor forma possível. Seria muito bom a gente contar com todos nesse compromisso decisivo", diz o atleta, que espera a força máxima também dentro de campo, haja vista que fora a torcida já esgotou todos os 50 mil ingressos disponibilizados.

"Fator torcida, jogar nos seus domínios, é um momento importante, decisivo. Já joguei em situações semelhantes. Jogar com a nossa torcida é um impulso a mais para que a gente brigue no momento em que precisar". Embora esteja na vantagem, seja pelo fator casa ou na classificação do quadrangular, o zagueiro acredita que o time não pode desperdiçar chances e, muito menos, cometer vacilos que possam deixar o adversário à vontade na partida.

"A falta de atenção é um dos fatores primordiais. Sabemos que é um jogo decisivo contra uma grande equipe. Estamos em casa, a ansiedade não pode nos atrapalhar. Que a gente possa fazer uma grande partida e sair com esse acesso", espera, admitindo que, mesmo para um atleta profissional, é difícil manter a tranquilidade em um momento considerado o mais importante da temporada.

"Chega nesses momentos eu acho que é normal ter o frio na barriga, ansiedade, por se tratar de um jogo que pode mudar a história e a carreira de muita gente, sobretudo os mais jovens. A gente, na condição de mais experientes, tem que passar tranquilidade para eles. A gente sabe que o ano não foi fácil. Passamos por várias situações difíceis, mas soube levantar de cada queda. Seria uma criação". Remo e São Bernardo jogam neste domingo (29), às 16h30, no Mangueirão. O Leão Azul é o atual segundo colocado no grupo B, com seis pontos. Uma vitória simples antecipa o acesso à Série B com uma rodada de antecedência.