Zagueiro do Remo comemora vitória fora de casa e garante. ‘Nossa defesa é bem sólida’

Desde a vitória sobre o Confiança, por 2 a 1, jogando fora de casa, o Clube do Remo abriu uma nova perspectiva de resultados, que aos poucos começam a agradar a comissão técnica e os comandados de Paulo Bonamigo. Depois de garantir os primeiros três pontos longe de Belém, o Leão Azul segue para um novo desafio com as mesmas projeções. Em caso de vitória sobre o Brasil de Pelotas, no próximo sábado, pela quarta rodada, o Leão Azul pode alcançar a parte mais alta da Série C.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Pelo menos é o que projeta o zagueiro Daniel Felipe, titular contra o time sergipano. Segundo ele, o Remo tem apresentado um futebol coeso e vai precisar driblar um adversário que precisa pontuar para deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, o Brasil de Pelotas é o 17º colocado, com três pontos. Os dois jogos disputados em casa não resultaram em nada além do empate.

“A gente sabe que a equipe do Brasil de Pelotas precisa pontuar para melhorar na competição e vai impor seu ritmo dentro de casa. No entanto, estamos preparados para suportar qualquer tipo de pressão que eles façam. Já provamos neste último confronto que viemos forte, dispostos a brigar por cada ponto, onde quer que seja disputado”, avalia Daniel, que compôs a defesa azulina ao lado de Marlon, atuando mais pelo setor direito.

VEJA MAIS



Uma das possibilidades que o defensor não descarta é a mudança de posicionamento dos zagueiros, uma estratégia que Paulo Bonamigo tem adotado e pode render contra o time gaúcho. “Eu já fiz bons campeonatos, inclusive uma Série B pelo Sampaio Corrêa, todo jogando pelo lado esquerdo. Para mim, não tem importância se o Paulo Bonamigo quiser me trocar de lado”, garante.

Estratégias à parte, o defensor azulino crê na segurança defensiva do time e diz que, apesar da exposição a qual a defesa tem se submetido nos últimos jogos, o Remo está bem servido nesta Série C. “Nossa defesa é bem sólida. Estamos nos cobrando por conta de alguns gols que estamos tomando na competição, mas acredito que ao longo dela a gente vai melhorar isso. O nosso ataque tem um poder ofensivo forte. Isso nos expõe um pouco na defesa, por conta dessa agressividade. Acredito que nossa linha de quatro atrás vai suportar bem a competição”, finaliza.