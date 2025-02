Volante ex-Flamengo e que está na Europa ganha força e Remo está próximo de um acerto

O Remo está bem ativo no mercado e tenta a todo custo, fechar contratações de jogadores até o fim desta sexta-feira (28), que é quando fecha a janela de transferência. Uma das peças que o clube azulino busca é do volante Daniel Cabral, ex-Flamengo, que atualmente defende a equipe do Estrela Amadora, de Portugal. A informação inicialmente foi dada pelo perfil Fla Zoeiro e confirmada pela equipe de O Liberal com uma fonte.

A diretoria azulina trabalha de forma incessante para ter o jogador para o restante da temporada. As negociações entre o Remo, atleta e também o staff do jogador, avançaram e contou com a ajuda de Marcos Braz, que esteve em Belém recentemente e representou o Leão Azul no sorteio da Copa do Brasil, na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O ex-vice presidente do Mengão iniciou as tratativas com o próprio Flamengo, jogador e em seguida o Estrela Amadora. Essa seria uma das funções de Braz à frente do Remo, que é fazer o “meio-campo” com alguns jogadores e trazer os atletas ao clube azulino, principalmente para a disputa do Brasileiro da Série B.

Com 22 anos, o meio-campista é cria das categorias de base do Flamengo, que possui 50% dos direitos econômicos do atleta A intenção é que o jogador seja emprestado ao Remo até o fim da temporada e que retorne ao Estrela Amadora no final do ano, já na metade da temporada europeia. Neste no o atleta fez apenas uma partida pelo Estrela Amadora.

Além do Flamengo e Estrela Vermelha, Daniel Cabral teve passagens pela Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17, participando dos Sul-americanos de 2017 e 2019, além da Copa do Mundo Sub-17 na temporada de 2019.