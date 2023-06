Vitória sobre o Confiança-SE não pode 'empolgar' Remo, diz volante: 'estamos pensando jogo a jogo'

Depois de vencer o Confiança-SE, atual quarto colocado na Série C, o Remo tem pela frente outro desafio, ao menos no quesito retrospecto. A última vitória sobre o Brusque-SC aconteceu em julho de 2021, pela Série B. E além de estar na vantagem direta, o time é o atual 11º colocado, com sete pontos, quatro a mais que o azulino.

Levando em consideração os aspectos citados, o elenco remista tem trabalhado duro para subverter a vantagem em favor do Brusque, mas tem se deparado constantemente com o maior pesadelo para os times que disputam a Série C: o alto número de jogos e viagens, que torna impossível a constância de treinos.

"A gente fez uma semana muito boa de treinamentos com o Ricardo Catalá. Não deu para treinar muito, mas conseguimos fazer alguns ajustes, viemos conversando. Contra o Confiança também foi assim, não tivemos tempo, mas o Catalá falou pra gente sobre a forma de jogo dele, foi acertando algumas coisas. Espero que amanhã a gente possa colocar em prática", avalia o volante Anderson Uchôa.

Os primeiros três pontos na competição deixaram o elenco azulino mais confiante, sobretudo com a saída da lanterna, que agora é do América-RN, o próximo adversário, em Belém. Mesmo com a expectativa futura de bons resultados, o atleta prega cautela e uma visão a curto prazo, priorizando o momento atual.

"Estamos pensando jogo a jogo. A gente sabe da dificuldade, mas viemos aqui para levar os três pontos. Depois temos jogo em casa. E como eu falei, vamos pensando jogo a jogo. Primeiro, que não será fácil, mas não impossível de vencer", reforça, sem esconder que o grupo vem sonhando com mais três pontos.

"A expectativa é a melhor. Todo mundo está confiante depois dessa vitória. Precisávamos disso para dar uma moral ao grupo. Por conta disso, chega nessa expectativa de uma boa partida. A gente sabe que é um adversário que está brigando lá em cima. Eles estão com sete pontos, tem jogadores que a gente conhece, bons. Mas como eu disse, a gente veio pela vitória e só ela nos interessa. Espero que todo mundo esteja num bom dia amanhã", conclui.