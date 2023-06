Após primeira vitória na Série C, zagueiro do Remo afirma: 'Fizemos a nossa obrigação'

O zagueiro Diego Ivo foi titular na partida em que o Remo saiu vitorioso contra o Confiança-SE. O triunfo por 1 a 0 no Estádio Baenão marcou o primeiro resultado positivo da equipe nesta edição da Série C, apesar que o time continua na zona de rebaixamento.

Diego Ivo ressaltou a importância desse resultado para o Remo, mas apontou também que a equipe não fez nada além da obrigação.

"Conseguimos fazer uma partida sólida e conquistar esse importante resultado, que eleva o moral do time. O grupo está de parabéns por toda a luta, fizemos a nossa obrigação. Comemoramos bastante, mas já passou. Agora é focar nos próximos desafios", ressaltou o defensor.

Pensando na sequência do Remo na Série C, Diego Ivo projeta o próximo confronto. No sábado (3), às 19h, o Leão enfrentará o Brusque-SC pela sexta rodada do Brasileirão. Em caso de vitória, a equipe azulina pode deixar a zona de rebaixamento.

"Acredito que iniciamos um novo momento na competição. Sabemos que ainda tem muita coisa pela frente e o time segue focado jogo a jogo. Agora é voltar todas as atenções para a partida de sábado, que vai ser mais um grande desafio", completou.

A partida entre Brusque-SC e Remo, que é válida pela sexta rodada do Brasileirão Série C, ocorre no Estádio Augusto Bauer e tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.