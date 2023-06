Às vésperas de Remo x Brusque-SC, Kevin fala sobre Série C: 'Nos encontramos'

O Clube do Remo já está pronto para mais um desafio na Série C, desta vez fora de casa, contra o Brusque-SC, neste sábado (3), às 19h, pela sexta rodada da competição. Com baixas no elenco, o técnico Ricardo Catalá não vai poder contar com Leonan, que ficou em Belém se recuperando de uma lesão e deve ser substituído pelo lateral-esquerdo Kevin.

VEJA MAIS

O último jogo de Kevin como titular da equipe azulina foi contra o São Bernardo-SP. Agora, embalados pela vitória do jogo anterior, o lateral está confiante e afirmou que a equipe tomou um rumo no campeonato.

“Será mais um confronto difícil. O Brusque é uma equipe com bons jogadores. Mas devemos pensar em nós. Nos encontramos na competição e estamos indo em busca dos três pontos”, afirmou Kevin.

Com os três pontos conquistados na vitória em cima do Confiança-SE, por 1 a 0, a equipe quer manter uma sequência para escapar da zona de rebaixamento. “Estamos focados no jogo a jogo. Esta será mais uma decisão importante para mostrar o que estamos buscando dentro da competição”, disse.

A partida é a segunda comandada pelo técnico Ricardo Catalá na Série C. Sobre o trabalho implementado, Kevin elogiou o treinador. "Sempre é bom ter ideias novas, novos conceitos de trabalho. O Catalá teve pouco tempo, mas já mostrou o que quer impor na equipe, com um time que não desiste nunca. Temos certeza que iremos colher bons frutos”, finalizou.