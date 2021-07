Vitória do Remo rendeu comentário do canal SporTV em foto de Gedoz e Marcos Júnior

Após vitória do Remo na Série B, de virada, diante do Brusque-SC, o perfil do Remo soltou uma foto dos artilheiros do jogo, Felipe Gedoz e Marcos Júnior. A foto repercutiu que até o perfil da SporTV comentou.

O Leão voltou a vencer na competição. O último triunfo azulino tinha ocorrido no dia 5 de junho, quando venceu o Brasil de Pelotas-RS, no Baenão. Os três pontos conquistados ontem diante do clube catarinense, rendeu foto e comentário da detentora dos direitos de transmissão da Série B, a SporTV. Na foto de Marcos Júnior e Gedoz, o perfil da SporTV escreveu: “Dupla dinâmica. Brabos demais” ( emotions de foguete e um coração).

O Leão saiu da lanterna e também da zona de rebaixamento da Série B. O Remo agora ocupa o 15º lugar, com 10 pontos e um jogo a menos. O próximo compromisso do clube paraense na Segunda Divisão é neste sábado (17), às 18h30, contra a Ponte Preta-SP, na cidade de Campinas (SP), às 18h30. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.