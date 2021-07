Remo: Felipe Conceição parabeniza jogadores pelo esforço na vitória: 'Coletivamente foi bem'

O técnico Felipe Conceição destacou que a união e entrega do time do Remo para conseguir a vitória, de virada, por 2 a 1, em cima do Brusque.

“Primeiro, quero parabenizar a equipe. Fizeram grande jogo. Entrega muito grande. Acho que hoje a gente encontrou um caminho e não podemos sair dele. Não é por causa da vitória, mas a maneira que ela foi construída. Os atletas estão de parabéns. Estão se entregando diariamente e aí o reflexo vem no jogo. Não é questão tática. É questão de dedicação e aplicação. A questão tática está na disciplina e não por escolher função e outra. A equipe coletivamente foi bem e nós merecemos a vitória”, comentou.

Para o técnico, o time foi superior ao Brusque e foi feita a justiça por ter conseguido a vitória.

“Vitória importante para nosso momento. Nós pensamos no momento que é importante pontuar e sair da zona. É importante ter performance sabendo que é início de trabalho e filosofia de jogo. A gente entende esse lado. Sabe que há muito a crescer, mas exalta a disposição dos atletas e a vitória. A equipe foi superior ao Brusque, tomou conta, soube entrar na defesa adversária. Teve variações de jogadas ofensivas. A equipe fez boa partida. Ainda há muito trabalho pela frente e estamos só iniciando. Mas é importante pontuar”, afirmou o Felipe Conceição, que ainda prega a cautela.

"Há um trabalho se iniciando. Conseguimos evoluir, mas ainda há muita batalha a ser vencida. Estamos só iniciando. E o time convenceu pelo tempo", disse.