Remo: após foto com tipoia, Dioguinho será avaliado sobre possível fratura do braço

O técnico Felipe Conceição poderá ter mais problemas na hora de escalar o Remo para o confronto de sábado (17), contra a lanterna Ponte Preta. Isso porque o meia-atacante Dioguinho se lesionou durante a partida da quinta-feira (14). Ainda no primeiro tempo, o camisa 7 tentou finalização de 'bicicleta' na área do Brusque e, na queda, acabou levando um pisão de forma involuntária do zagueiro adversário.

Segundo nota encaminhada pelo Remo, o atleta passará por exames durante está quinta-feira (15) para saber se houve fratura no antebraço direito.

Jogador postou foto usando tipoia (Reprodução/Instagram)

Dioguinho usou suas redes sociais para tranquilizar os torcedores e agradecer as mensagens de apoio que recebeu após a lesão. "Graças a Deus está tudo bem. Obrigado pelas mensagens. Deus é maravilhoso", postou junto com a foto do braço enfaixado.

Enquanto o meia-atacante é dúvida, o técnico azulino terá a sua disposição o zagueiro Romércio, que está voltando após cumprir suspensão diante da equipe catarinense. Ele deve retomar a vaga que foi ocupada por Rafael Jansen contra o Quadricolor.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, Coordenador do Núclero de Esportes)