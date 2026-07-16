Virou 'filial'? Ceará fecha com dois ex-Remo e mais atletas podem defender o Vozão na Série B O Ceará acertou com o lateral-esquerdo Sávio e o meio-campista Pavani e mais dois podem chegar no Vozão O Liberal 16.07.26 18h57 Vozão está de olho no elenco azulino (Gabriel Silva / Ceará SC) A janela de transferência do meio da temporada mexeu com os clubes do futebol brasileiro. Várias contratações, jogadores desembarcando de fora do país, alguns saindo e outros trocando de clubes e também de divisão. Esse é o caso do Ceará-CE, que entrou no mercado e fechou com alguns jogadores que tiveram passagens pelo Remo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Vozão Alencarino vive um momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube está na zona de rebaixamento, ocupa a 17ª colocação e tenta de todas as formas melhorar seu elenco para o restante da competição nacional. O alvo do clube nordestino é o Remo, que subiu para a Série A, mas estava com um elenco cheio e, ao longo da temporada, foi liberando alguns atletas. O Ceará é comandado pelo técnico Daniel Paulista, que passou pelo Remo no ano passado e iniciou o planejamento da equipe na disputa da Série B, além de ter conquistado o título do Campeonato Paraense pelo Leão. Daniel deixou o Remo de uma forma que até hoje não foi muito bem recebida pela diretoria azulina e principalmente pelo Fenômeno Azul. VEJA MAIS Remo já dispensou 16 jogadores em 2026 e negocia novas saídas; veja a lista Clube ainda negocia as saídas de mais alguns atletas Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A Leão Azul segue reformulando seu elenco e realizando rescisões contratuais de atletas Daniel Paulista pelo Remo (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) Com Daniel no Comando do Vozão, algumas peças que tiveram passagem pelo Remo e trabalharam com ele no Leão Azul fecharam com o Ceará. É o caso do lateral-esquerdo Sávio, que teve seu contrato rescindido com o Remo por questões de indisciplina e que foi anunciado pela equipe alvinegra. Outro que chegou ao Vozão foi o meio-campista Pavani, que passou duas temporadas e meia atuando pelo Remo. Sávio com a camisa do Leão Azul (Instagram / @savio_alves6) Mas esse número de jogadores que estiveram ou estão Remo pode aumentar. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, o clube cearense está de olho no atacante Nico Ferreira, que não teve seu contrato renovado com o Remo na metade desta temporada, além do zagueiro Thalisson, que está emprestado ao Leão Azul pelo Coritiba-PR, que pode pegar a rota Belém-Fortaleza e jogar pelo Vozão nesta Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo ceará futebol série a série b jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo reencontra o Corinthians três anos após duelo marcante pela Copa do Brasil Equipes se enfrentam pelo Brasileirão poucos anos após duelo pelo torneio nacional que terminou com vitória do Timão 19.07.26 9h00 Futebol Remo é derrotado pelo Ituano em último teste antes da retomada da Série A Leão perde em jogo-treino disputado em quatro tempos, no interior paulista; Léo Condé destaca observações no elenco e vê equipe pronta para encarar o Corinthians 18.07.26 16h01 FUTEBOL Remo encara o Ituano-SP em jogo-treino de olho no retorno da Série A contra o Corinthians Leão Azul encara o clube paulista em seu Centro de Treinamento neste sábado (17), no seu último teste antes da volta do Brasileirão 18.07.26 7h00 Futebol Marllon aposta em recomeço do Remo e vê amistoso como necessário antes de enfrentar o Corinthians Zagueiro destaca evolução física e tática durante a intertemporada e projeta um segundo turno de recuperação na Série A 17.07.26 22h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo reencontra o Corinthians três anos após duelo marcante pela Copa do Brasil Equipes se enfrentam pelo Brasileirão poucos anos após duelo pelo torneio nacional que terminou com vitória do Timão 19.07.26 9h00 Futebol Em Belém, torcida pela Argentina une brasileiros e argentinos na final da Copa do Mundo Na capital do Pará, parte dessa comunidade encontrou um espaço para acompanhar os jogos da equipe de Lionel Messi. 19.07.26 7h00 FUTEBOL Espanhola reúne amigos no Jurunas para torcer na final da Copa do Mundo Marina Crespo se apaixonou por Belém e acompanhará a decisão ao lado da namorada e de amigos paraenses em um bar no Jurunas 19.07.26 8h00 Futebol De Nova York, Espanha e Argentina disputam o título da Copa do Mundo Seleções chegam completas à decisão deste domingo no MetLife Stadium; espanhóis tentam o bicampeonato, enquanto os argentinos buscam o quarto título mundial 19.07.26 8h00