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Virou 'filial'? Ceará fecha com dois ex-Remo e mais atletas podem defender o Vozão na Série B

O Ceará acertou com o lateral-esquerdo Sávio e o meio-campista Pavani e mais dois podem chegar no Vozão

O Liberal
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Vozão está de olho no elenco azulino (Gabriel Silva / Ceará SC)

A janela de transferência do meio da temporada mexeu com os clubes do futebol brasileiro. Várias contratações, jogadores desembarcando de fora do país, alguns saindo e outros trocando de clubes e também de divisão. Esse é o caso do Ceará-CE, que entrou no mercado e fechou com alguns jogadores que tiveram passagens pelo Remo.

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O Vozão Alencarino vive um momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube está na zona de rebaixamento, ocupa a 17ª colocação e tenta de todas as formas melhorar seu elenco para o restante da competição nacional. O alvo do clube nordestino é o Remo, que subiu para a Série A, mas estava com um elenco cheio e, ao longo da temporada, foi liberando alguns atletas.

O Ceará é comandado pelo técnico Daniel Paulista, que passou pelo Remo no ano passado e iniciou o planejamento da equipe na disputa da Série B, além de ter conquistado o título do Campeonato Paraense pelo Leão. Daniel deixou o Remo de uma forma que até hoje não foi muito bem recebida pela diretoria azulina e principalmente pelo Fenômeno Azul.

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image Daniel Paulista pelo Remo (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Com Daniel no Comando do Vozão, algumas peças que tiveram passagem pelo Remo e trabalharam com ele no Leão Azul fecharam com o Ceará. É o caso do lateral-esquerdo Sávio, que teve seu contrato rescindido com o Remo por questões de indisciplina e que foi anunciado pela equipe alvinegra. Outro que chegou ao Vozão foi o meio-campista Pavani, que passou duas temporadas e meia atuando pelo Remo.

image Sávio com a camisa do Leão Azul (Instagram / @savio_alves6)

Mas esse número de jogadores que estiveram ou estão Remo pode aumentar. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, o clube cearense está de olho no atacante Nico Ferreira, que não teve seu contrato renovado com o Remo na metade desta temporada, além do zagueiro Thalisson, que está emprestado ao Leão Azul pelo Coritiba-PR, que pode pegar a rota Belém-Fortaleza e jogar pelo Vozão nesta Série B.

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