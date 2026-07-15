Messi já deu banho em Lamine Yamal? Saiba a verdade por trás da foto que voltou a viralizar Imagem registrada em 2007 mostra um jovem Lionel Messi durante um ensaio ao lado de um bebê que, anos depois, o enfrentaria na final da Copa do Mundo Hannah Franco 15.07.26 22h18 É verdade que Messi deu banho em Lamine Yamal? Conheça a história da imagem viral (Divulgação) Uma fotografia que voltou a viralizar nas redes sociais às vésperas da final da Copa do Mundo de 2026 tem despertado a curiosidade dos fãs de futebol. Afinal, Messi já deu banho em Lamine Yamal? A resposta é sim, mas a história por trás da imagem é bem diferente do que muitos imaginam. A história voltou a repercutir após a classificação da Argentina para a decisão contra a Espanha, marcada para domingo (19), às 16h. VEJA MAIS Argentina vira sobre a Inglaterra nos acréscimos e avança à final da Copa do Mundo Seleção argentina marcou dois gols nos minutos finais e disputará o título contra a Espanha em busca do tetracampeonato 'Wonderwall' é a 3ª música mais ouvida no Spotify após sucesso da Inglaterra na Copa Wonderwall acabou sendo adotada como música-tema da Inglaterra na Copa de maneira espontânea O registro foi feito em 2007, quando Lionel Messi tinha apenas 19 anos e ainda iniciava sua trajetória como destaque do Barcelona. Na ocasião, o argentino participou de um ensaio fotográfico beneficente promovido por um jornal espanhol em parceria com o Barcelona e o Unicef. Entre as famílias sorteadas para participar estava a de um bebê chamado Lamine Yamal. Foto de Messi dando banho em Lamine Yamal viraliza antes da final (Divulgação) Na imagem, Messi aparece segurando e dando banho na criança, sem imaginar que, anos depois, aquele bebê se tornaria um dos principais nomes do futebol mundial e seu adversário em uma final de Copa do Mundo. O fotógrafo Juan Monfort, responsável pelo ensaio, contou que só percebeu quem era o bebê depois que um amigo lhe enviou a foto recentemente. "Perguntei quem era o bebê e ele respondeu: 'É o Lamine Yamal'", relembrou. Na época do ensaio, Messi ainda era uma promessa do futebol espanhol. Já Yamal, filho de mãe da Guiné Equatorial e pai marroquino, cresceu em Mataró, passou pelas categorias de base do Barcelona e se transformou em um dos jogadores mais precoces da história do clube e da seleção espanhola. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lionel Messi Lamine Yamal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa a contratação do zagueiro Zé Ivaldo para a sequência da Série A Zagueiro chega por empréstimo do Santos até o fim da temporada e já está apto para defender o Leão Azul no duelo desta quinta-feira (23), pela Série A 20.07.26 15h08 De volta Remo retoma caminhada no Brasileirão em busca de sair da zona de rebaixamento Com o fim da Copa do Mundo, Leão Azul enfrenta o Corinthians na quinta-feira (23) e pode reduzir a distância para os primeiros times fora do Z-4 20.07.26 12h22 mais esportes Com paraense, Brasil conquista prata no Mundial de vôlei sentado e garante vaga em Los Angeles 2028 Bruna Lima lamentou a derrota na final, mas celebrou a vaga na próxima Paralimpíadas 20.07.26 10h58 Mais esportes Promessa do jiu-jítsu paraense conquista cinturão em evento no Rio de Janeiro Juliana Vaz conquistou o título do torneio Coliseu no último domingo (19) 20.07.26 9h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES NADA BOM... Atitude de Paredes na final da Copa repercute no mundo: 'Vergonha, comportamento nojento' A confusão repercutiu na imprensa internacional, sobretudo o comportamento de Paredes 20.07.26 12h41 De volta Remo retoma caminhada no Brasileirão em busca de sair da zona de rebaixamento Com o fim da Copa do Mundo, Leão Azul enfrenta o Corinthians na quinta-feira (23) e pode reduzir a distância para os primeiros times fora do Z-4 20.07.26 12h22 CONFUSÃO Fifa abre investigação contra Argentina após confusão na final da Copa do Mundo Um dos principais casos sob análise é a expulsão de Leandro Paredes, que recebeu cartão vermelho depois do apito final por conduta violenta 20.07.26 12h32 CAMPEÕES Espanha celebrará título da Copa em Madri com desfile, shows e passagem pela Família Real Delegação desembarca nesta segunda-feira (20) na capital espanhola para agenda oficial e desfile com torcedores. 20.07.26 12h11