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Messi já deu banho em Lamine Yamal? Saiba a verdade por trás da foto que voltou a viralizar

Imagem registrada em 2007 mostra um jovem Lionel Messi durante um ensaio ao lado de um bebê que, anos depois, o enfrentaria na final da Copa do Mundo

Hannah Franco
fonte

É verdade que Messi deu banho em Lamine Yamal? Conheça a história da imagem viral (Divulgação)

Uma fotografia que voltou a viralizar nas redes sociais às vésperas da final da Copa do Mundo de 2026 tem despertado a curiosidade dos fãs de futebol. Afinal, Messi já deu banho em Lamine Yamal? A resposta é sim, mas a história por trás da imagem é bem diferente do que muitos imaginam.

A história voltou a repercutir após a classificação da Argentina para a decisão contra a Espanha, marcada para domingo (19), às 16h.

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O registro foi feito em 2007, quando Lionel Messi tinha apenas 19 anos e ainda iniciava sua trajetória como destaque do Barcelona. Na ocasião, o argentino participou de um ensaio fotográfico beneficente promovido por um jornal espanhol em parceria com o Barcelona e o Unicef.

Entre as famílias sorteadas para participar estava a de um bebê chamado Lamine Yamal.

image Foto de Messi dando banho em Lamine Yamal viraliza antes da final (Divulgação)

Na imagem, Messi aparece segurando e dando banho na criança, sem imaginar que, anos depois, aquele bebê se tornaria um dos principais nomes do futebol mundial e seu adversário em uma final de Copa do Mundo.

O fotógrafo Juan Monfort, responsável pelo ensaio, contou que só percebeu quem era o bebê depois que um amigo lhe enviou a foto recentemente.

"Perguntei quem era o bebê e ele respondeu: 'É o Lamine Yamal'", relembrou.

Na época do ensaio, Messi ainda era uma promessa do futebol espanhol. Já Yamal, filho de mãe da Guiné Equatorial e pai marroquino, cresceu em Mataró, passou pelas categorias de base do Barcelona e se transformou em um dos jogadores mais precoces da história do clube e da seleção espanhola.

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Lionel Messi

Lamine Yamal
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