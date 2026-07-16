Neymar vai continuar no Santos e enfrentará o Remo pela Copa do Brasil? Veja!

Com a permanência confirmada, o astro pode reencontrar o Leão Azul nas oitavas de final da Copa do Brasil

Nos últimos dias, portais de notícia informaram que Neymar permanecerá no Santos até o fim de seu contrato, válido até dezembro de 2026. A decisão foi tomada durante suas "férias", após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

O atacante recebeu consultas de equipes da Major League Soccer (MLS), mas optou por seguir na Vila Belmiro. O momento familiar, com Bruna Biancardi grávida, também foi crucial. A permanência no litoral paulista permite à família manter a rotina já estabelecida durante a gestação.

Após a eliminação da Seleção Brasileira, o jogador esteve em Orlando, onde celebrou o primeiro aniversário da filha Mel. Em seguida, participou de um torneio de pôquer em Las Vegas. A reapresentação ao Santos está agendada para o dia 17.

VEJA MAIS

Neymar vai enfrentar o Remo na Copa do Brasil?

Enquanto assegura a permanência de sua principal referência técnica, o Santos opera com limitações no mercado. Para isso, a classificação na Copa do Brasil é fundamental, mas será difícil. O alivinegro praiano vai enfrentar o Clube do Remo pelas oitavas de final.

Neymar pode enfrentar o Leão, afinal os jogos de ida e volta estão marcados para 1º de agosto, na Vila Belmiro, e 8 de agosto, no Mangueirão, respectivamente.

Antes desses confrontos, o Remo jogará contra o Corinthians em São Paulo no dia 23 de julho, receberá o Vitória no dia 26 de julho no Mangueirão e irá encarar o Mirassol no dia 29 de julho, na cidade paulista.