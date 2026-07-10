Neysexual: o que significa o termo usado para homens atraídos por Neymar

O termo "neysexual" voltou a ganhar destaque nas redes sociais e passou a ser utilizado para descrever homens heterossexuais que afirmam sentir atração ou desejo pelo jogador Neymar, sem que isso, necessariamente, mude a forma como definem sua orientação sexual.

A expressão ganhou força durante a Copa do Mundo 2026, especialmente quando o camisa 10 da Seleção Brasileira se tornou um dos assuntos mais comentados entre torcedores e internautas. Em meio às brincadeiras, o termo também despertou debates sobre sexualidade e comportamento.

Segundo especialistas das áreas de sexologia e neurociência, sentir atração por uma pessoa específica não significa, obrigatoriamente, uma mudança na identidade sexual. A admiração intensa, o carisma, a identificação com figuras públicas e características físicas podem despertar desejo sem alterar a orientação de alguém.

O que significa o termo "neysexual"?

De acordo com os especialistas, a sexualidade é um aspecto complexo da experiência humana e não pode ser reduzida a classificações rígidas. Nesse contexto, "neysexual" é considerado, principalmente, um termo criado nas redes sociais com tom bem-humorado.

Ao mesmo tempo, a expressão também tem servido como ponto de partida para discussões sobre desejo, masculinidade, identidade e os estigmas relacionados à orientação sexual.

Expressão divide opiniões nas redes sociais

Nas plataformas digitais, o termo continua gerando diferentes interpretações. Enquanto parte dos internautas trata a expressão apenas como uma brincadeira ligada à popularidade de Neymar, outros enxergam no debate uma oportunidade para refletir sobre a diversidade da sexualidade humana e a forma como homens lidam com a demonstração de admiração e desejo.