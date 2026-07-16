Remo 'vaza' própria contratação e anuncia Zé Ivaldo antes de apresentação oficial

O Remo acabou confirmando a contratação do zagueiro Zé Ivaldo de forma involuntária. Por meio do canal oficial no YouTube, a Remo TV, o clube azulino publicou um vídeo em que o jogador comenta sobre o acerto com a equipe. No entanto, o defensor, que vem do Santos, ainda não foi anunciado oficialmente.

No vídeo, posteriormente retirado da plataforma, Zé Ivaldo fala sobre a negociação com o Remo e destaca que está feliz em fazer parte do elenco para a sequência da temporada.

"Eu estou muito feliz", ressaltou Zé Ivaldo. "Quando fiquei sabendo do interesse do Remo, já liguei para o meu empresário, perguntando se era verdade e, graças a Deus, deu certo. Mais uma oportunidade de jogar uma Série A, que é um campeonato muito difícil, ainda mais em um clube grande, que é o Clube do Remo", declarou o zagueiro.

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Nas imagens divulgadas pelo clube, Zé Ivaldo aparece realizando trabalhos na academia e em campo. Segundo o jogador, ele já está integrado ao elenco e apto para atuar.

"Já tive a oportunidade de jogar contra. Já conheço alguns jogadores, já fiz base com alguns, então vou me adaptar rápido. Eu já vinha treinando separado, estou apto. Tive uma conversa com o professor e, se ele precisar, vou estar à disposição", afirmou o defensor.

Negociação

Conforme informações apuradas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal com uma fonte ligada ao clube, o zagueiro chega ao Leão Azul por empréstimo junto ao Santos. O jogador perdeu espaço no elenco principal da equipe paulista e disputou apenas 12 partidas nesta temporada.

Ainda segundo as informações, o contrato será válido até o fim do ano.

Zé Ivaldo tem vínculo com o Santos até 2027. Ele chegou ao Peixe em 2025, inicialmente por empréstimo do Cruzeiro, mas o clube paulista exerceu a opção de compra após o defensor disputar 35 partidas e marcar um gol.