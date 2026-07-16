Destaque do Águia de Marabá, lateral pode reforçar o Paysandu, diz jornalista

Papão está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e estuda a contratação do jogador do Azulão

Destaque do Águia de Marabá, o lateral-direito Bruno Limão pode estar na mira do Paysandu. Segundo informações do jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o clube bicolor estuda a contratação do jogador para reforçar o setor defensivo na sequência da temporada.

Bruno tem 36 anos e está em sua segunda passagem pelo Águia de Marabá, clube pelo qual foi campeão paraense em 2023 e da Supercopa Grão-Pará em 2024.

Nesta temporada, com a camisa do Azulão, o jogador disputou 32 partidas entre Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Grão-Pará, Copa Norte, Série D do Campeonato Brasileiro e Supercopa Grão-Pará.

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Neste ano, a equipe marabaense chegou até a terceira fase da Série D, mas deu adeus ao sonho do acesso após perder por 3 a 0 para o ABC no jogo de volta.

Natural do Maranhão, Bruno Limão foi um dos destaques do Azulão e, por isso, pode ter chamado a atenção do Papão, que busca reforçar o elenco nesta reta final da primeira fase da Série C para garantir a classificação ao quadrangular e, posteriormente, o acesso.

Se confirmada a contratação, Bruno será opção para a lateral direita, disputando posição com Edílson, um dos pilares e jogadores mais experientes do elenco bicolor, além de titular absoluto da posição.

No Pará, o lateral maranhense já atuou por Tuna Luso, Bragantino, Independente, Carajás e São Raimundo. Também teve uma breve passagem pelo Remo, em 2018. Fora do estado, passou por clubes como Moto Club e Sampaio Corrêa.