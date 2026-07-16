Diretoria do Remo inicia reforma do Ginásio Serra Freire; saiba detalhes

Local foi inaugurado em 1963 e é uma das principais praças esportivas de Belém

O Remo informou em seu site oficial que iniciou a revitalização do Ginásio Serra Freire, que fica situado dentro da Sede Social. O clube aproveitou o período de férias escolares e também das modalidades olímpicas para realizar as obras estruturais, sem precisar comprometer os treinamentos e as competições no retorno das férias.

Uma das principais intervenções que será realizada no Ginásio Serra Freire é a troca do piso e instalação de um novo, mais seguro para os atletas e a comissão técnica. Outras áreas do ginásio passarão por melhorias, como as arquibancadas e salas, sem contar que o local receberá uma pintura nova.

Em entrevista ao site oficial do Remo, Kleber Santos, diretor do ginásio, falou sobre as obras no local.

“Fizemos uma revitalização nessa paralisação. Aproveitamos para ajustar alguns detalhes do ginásio para, no retorno, receber nossos atletas e professores”, disse.

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O Ginásio Serra freire é uma das praças esportivas mais importantes de Belém. O local é referência na capital paraense desde 1963, quando foi inaugurado. A sua última grande reforma ocorreu no período de 2013 e 2014, que levou em tornou de oito meses para ficar pronto e entregue ao sócios e torcedores azulinos. Foi nessa última reforma que o local recebeu vestiários para atletas e arbitragem, além de salas novas, piso e melhorias no telhado e iluminação. Em 2010 o local também passou por reformas e ganhou arquibancadas de concreto.