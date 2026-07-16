QUI · 22 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUI · 22 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

MAIS ESPORTES

Diretoria do Remo inicia reforma do Ginásio Serra Freire; saiba detalhes

Local foi inaugurado em 1963 e é uma das principais praças esportivas de Belém

Fábio Will

16 de julho de 2026 às 15:23

( Foto: Ingrid Bittencurt / Remo )

O Remo informou em seu site oficial que iniciou a revitalização do Ginásio Serra Freire, que fica situado dentro da Sede Social. O clube aproveitou o período de férias escolares e também das modalidades olímpicas para realizar as obras estruturais, sem precisar comprometer os treinamentos e as competições no retorno das férias.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Uma das principais intervenções que será realizada no Ginásio Serra Freire é a troca do piso e instalação de um novo, mais seguro para os atletas e a comissão técnica. Outras áreas do ginásio passarão por melhorias, como as arquibancadas e salas, sem contar que o local receberá uma pintura nova.

Em entrevista ao site oficial do Remo, Kleber Santos, diretor do ginásio, falou sobre as obras no local.

“Fizemos uma revitalização nessa paralisação. Aproveitamos para ajustar alguns detalhes do ginásio para, no retorno, receber nossos atletas e professores”, disse.

VEJA MAIS

Remo já dispensou 16 jogadores em 2026 e negocia novas saídas; veja a lista Clube ainda negocia as saídas de mais alguns atletas

Caiu a grana! Remo renova contrato com Banpara por mais um ano; veja valores Leão Azul terá, por mais uma temporada, o nome do Banpará em seu estádio

Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A Leão Azul segue reformulando seu elenco e realizando rescisões contratuais de atletas

O Ginásio Serra freire é uma das praças esportivas mais importantes de Belém. O local é referência na capital paraense desde 1963, quando foi inaugurado. A sua última grande reforma ocorreu no período de 2013 e 2014, que levou em tornou de oito meses para ficar pronto e entregue ao sócios e torcedores azulinos. Foi nessa última reforma que o local recebeu vestiários para atletas e arbitragem, além de salas novas, piso e melhorias no telhado e iluminação. Em 2010 o local também passou por reformas e ganhou arquibancadas de concreto.

De acordo com o Remo, as modalidades de futsal, vôlei e basquete serão diretamente beneficiadas com a reforma do ginásio, já que são os esportes mais praticados no clube, tanto em competições quanto em escolinhas.

Assuntos relacionados

esportes
remo
remo
série a
ginásio serra freire
mais esportes