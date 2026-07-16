Patrick vê Remo preparado para retomada da Série A: 'Muita concentração, foco e luta'

O Clube do Remo embarcou nesta semana para São Paulo, onde dará sequência à preparação para o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de enfrentar o Corinthians, no próximo dia 23, pela 19ª rodada, o Leão Azul fará um amistoso diante do Ituano, neste sábado (18), às 11h, no interior paulista. Durante o embarque da delegação, o meia Patrick destacou a importância do período de treinamentos e demonstrou confiança para a retomada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O amistoso será o segundo teste da equipe comandada por Léo Condé durante a pausa do Brasileirão. No primeiro jogo-treino, o Remo goleou a Tuna Luso por 6 a 1. Atualmente na 18ª colocação, com 18 pontos, o clube paraense busca aproveitar a intertemporada para corrigir falhas e iniciar uma reação na luta contra o rebaixamento.

Patrick afirmou que o grupo chega preparado para o reinício da Série A e acredita que o período de treinamentos foi importante para ajustar a equipe. "Com certeza, se Deus quiser a gente já vai começar com o pé direito. Estamos muito bem, muito preparados para essa sequência."

Segundo o meio-campista, a semana em São Paulo também servirá para facilitar a adaptação ao ambiente antes do compromisso na Neo Química Arena, estratégia definida previamente pela comissão técnica.

"A gente vai dar uma adaptada também no ambiente. Vai ter tempo para adaptar ao clima, que faz parte. Já estava programada essa saída até para dar uma espairecida também, para a gente se preparar em outro ambiente e, quando chegar no dia do jogo, estar 100% para fazer um grande jogo."

VEJA MAIS

O jogador também fez um balanço do trabalho desenvolvido nas últimas semanas sob o comando de Léo Condé, destacando a evolução física e os ajustes táticos realizados pela comissão técnica.

"Quando a gente se apresentou foi bastante trabalho físico. Depois, o professor Léo foi aprimorando a equipe, vendo o que a gente precisava fazer de certo. Agora seguimos nessa última semana para acertar os últimos detalhes."

Pensando no confronto diante do Corinthians, Patrick ressaltou quais serão os fatores indispensáveis para que o Remo possa buscar um bom resultado fora de casa. "Muita concentração, muito foco e muita luta. A gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil. O Corinthians costuma pressionar muito os adversários e vamos juntar nossas forças, entregar o máximo para tentar buscar um resultado positivo e trazer alegria para Belém."