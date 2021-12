VÍDEO: Vovô azulino recebe mensagem de goleiro Vinícius do Remo; veja a reação

Após o título da Copa Verde, no último domingo (12), o goleiro do Remo, Vinícius, esteve no programa Último Lance, no estúdio de O Liberal, para comentar a conquista.

Logo depois do videocast, o capitão azulino aproveitou para mandar uma mensagem para o um torcedor fanático, o senhor José Antônio Martins, de 75 anos, que se diz apaixonado pelo Leão. A reação do vovô azulino diz tudo; confira.

