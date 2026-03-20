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Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão'

Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A

Fábio Will
fonte

Torcida do Flamengo não poupou a situação do Remo (Adriano Fontes/Flamengo)

O Remo perdeu para o Flamengo por 3 a 0 na noite de ontem (19), no Maracanã. O resultado afundou o Remo para a lanterna da Série A e, a torcida do rubro-negra, não deixou passar o momento delicado do time remista e mandou a provocação nas arquibancadas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em meio ao jogo, a torcida do Flamengo provocou os torcedores azulinos, que estavam no Maracanã e cantaram: “Ão, ão, ão Segunda Divisão”.

ASSISTA

O vídeo foi publicado nas redes sociais, após um torcedor questionar alguns xingamentos feitos pela torcida rubro-negra ao Remo.

O Leão Azul é o lanterninha da Série A com apenas três pontos e ainda não venceu na elite do futebol brasileiro. Já o Flamengo é o 4º colocado na Série A com 13 pontos e um jogo a menos que os concorrentes.

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A próxima partida do Remo na Série A está marcada para o domingo (22), contra o Bahia-BA, às 16, no Mangueirão, em Belém, pela 8ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

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