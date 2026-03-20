Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A Fábio Will 20.03.26 15h12 Torcida do Flamengo não poupou a situação do Remo (Adriano Fontes/Flamengo) O Remo perdeu para o Flamengo por 3 a 0 na noite de ontem (19), no Maracanã. O resultado afundou o Remo para a lanterna da Série A e, a torcida do rubro-negra, não deixou passar o momento delicado do time remista e mandou a provocação nas arquibancadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em meio ao jogo, a torcida do Flamengo provocou os torcedores azulinos, que estavam no Maracanã e cantaram: “Ão, ão, ão Segunda Divisão”. ASSISTA O vídeo foi publicado nas redes sociais, após um torcedor questionar alguns xingamentos feitos pela torcida rubro-negra ao Remo. O Leão Azul é o lanterninha da Série A com apenas três pontos e ainda não venceu na elite do futebol brasileiro. Já o Flamengo é o 4º colocado na Série A com 13 pontos e um jogo a menos que os concorrentes. VEJA MAIS Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais A próxima partida do Remo na Série A está marcada para o domingo (22), contra o Bahia-BA, às 16, no Mangueirão, em Belém, pela 8ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo remo x flamengo futebol série a torcida do flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo chega a quatro jogos sem marcar e liga alerta na Série A Lanterna, time azulino enfrenta crise ofensiva e diretoria busca alternativas no elenco 20.03.26 16h20 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29