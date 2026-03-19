Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais Fábio Will 19.03.26 18h35 Confronto manca o retorno do Remo ao Maracanã (Raul Martins | Remo) Remo encara o Flamengo às 20h de hoje, no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Antes da bola rolar, o Flamengo repostou uma publicação do Leão Azul e mandou uma mensagem à equipe paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com um prato de cerâmica marajoara, o Remo vem promovendo os jogos contra equipes da Série A levando a cultura da Região Norte. No jogo diante da equipe rubro-negra, o Leão postou uma foto no “X” (antigo Twitter), com um prato marajoara e os escudos das equipes, na areia de uma praia carioca. O Flamengo fez questão de repostar a publicação e falou da tradição das equipes no futebol brasileiro. “Dois escudos com tradição pra cruzar o país, de norte a sudeste. Saudações, Remo!”, escreveu o clube carioca. VEJA MAIS Tchamba aposta em 'bom dia' do Remo contra o Flamengo no Maracanã: 'Vamos lá pra ganhar' Zagueiro do Remo demonstra confiança antes da partida e afirma que equipe vai 'dar tudo' em busca da vitória diante do rubro-negro Flamengo x Remo: odds apontam amplo favoritismo do Mengão; veja! Exagero ou realidade? As cotações mostram grande diferença entre as equipes antes do confronto Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada Flamengo x Remo jogam ás 20h desta quinta-feira (20), no Maracanã, pelo Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo remo x flamengo flamengo série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Com desfalques nas laterais, Léo Condé define titulares do Remo para jogo contra o Flamengo O Leão Azul paraense pega o Rubru-Negro carioca precisando vencer para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão 19.03.26 19h14 FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23 BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23