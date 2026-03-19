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Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição'

Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais

Fábio Will
fonte

Confronto manca o retorno do Remo ao Maracanã (Raul Martins | Remo)

Remo encara o Flamengo às 20h de hoje, no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Antes da bola rolar, o Flamengo repostou uma publicação do Leão Azul e mandou uma mensagem à equipe paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com um prato de cerâmica marajoara, o Remo vem promovendo os jogos contra equipes da Série A levando a cultura da Região Norte. No jogo diante da equipe rubro-negra, o Leão postou uma foto no “X” (antigo Twitter), com um prato marajoara e os escudos das equipes, na areia de uma praia carioca.

O Flamengo fez questão de repostar a publicação e falou da tradição das equipes no futebol brasileiro.

“Dois escudos com tradição pra cruzar o país, de norte a sudeste. Saudações, Remo!”, escreveu o clube carioca.

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Flamengo x Remo jogam ás 20h desta quinta-feira (20), no Maracanã, pelo Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

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