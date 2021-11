VÍDEO: Torcedores do Remo incentivam jogadores antes de jogo contra o Vasco, pela Série B

Dezenas de torcedores do Remo estiveram na tarde desta quarta-feira (17) no aeroporto internacional de Belém e fizeram uma homenagem à equipe no embarque da delegação para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco, pela 37ª rodada da Série B. O clube paraense está na 16ª posição do campeonato e luta contra o rebaixamento à Terceirona.

Os torcedores espalharam placas e bandeiras pelo aeroporto e acompanharam a delegação até a sala de embarque. Na chegada dos jogadores, um membro de uma torcida organizada conversou com os atletas e demonstrou apoio ao elenco.

"Apoiamos agora e na volta apoiaremos de novo. A gente nunca deixou o clube na mão e não vamos fazer isso agora. Acreditamos no grupo formado e pedimos pra vocês: não baixem a cabeça pra ninguém", disse o torcedor aos jogadores.

Torcedores do Remo espalham faixas pelo aeroporto de Belém (Claudio Pinheiro / O Liberal)

Para garantir a segurança, uma equipe da Polícia Militar esteve no local. O efetivo ainda contou com o apoio de seguranças do próprio aeroporto.

Havia o receio de um princípio de conufusão ocorresse no local. No final da última partida do Remo, contra o Goiás, a Polícia impediu uma briga entre torcedores do lado de fora do Baenão.

Remo e Vasco se enfrentam na sexta-feira (19), às 19h, no estádio São Januário. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.