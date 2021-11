Vice da FPF acompanha delegação do Remo em duelo decisivo contra o Vasco, pela Série B

O vice-presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Maurício Bororó, vai acompanhar a delegação do Remo na viagem para o Rio de Janeiro, onde a equipe azulina encara o Vasco, pela 37ª rodada da Série B. Segundo Bororó, o embarque junto com a delegação ocorreu a pedido do presidente da federeação, Adélcio Torres.

"O Remo vai agora ao Rio e vai trazer uma grande vitória. A FPF, com isso, mostra que está junto com o filiado. Onde quer que esteja um clube paraense, seremos parceiros. Esperamos que o clube traga um bom resultado neste momento crucial", avalia Bororó.

Na tarde desta quarta-feira (17), dezenas de torcedores do Remo estiveram no aeroporto internacional de Belém e fizeram uma homenagem à equipe no embarque da delegação para o Rio de Janeiro. O clube paraense está na 16ª posição do campeonato e luta contra o rebaixamento à Terceirona.

Remo e Vasco se enfrentam na sexta-feira (19), às 19h, no estádio São Januário. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.