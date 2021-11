Gedoz não viaja para partida contra o Vasco e desfalques do Remo aumentam para a Série B

O meia Felipe Gedoz não foi relacionado para a partida contra o Vasco, pela 37ª rodada da Série B. O jogador não esteve junto com a delegação no embarque para o Rio de Janeiro, onde as equipes se enfrentam na próxima sexta-feira (19). A assessoria de comunicação do Remo não confirmou o motivo da ausência.

Com o desfalque do meia, o Remo já tem duas ausências confirmadas para a partida decisiva pela Segundona. Mais cedo, o clube confirmou que Marcos Júnior não será relacionado por motivos contratuais. O jogador era atleta do Vasco e uma cláusula impede que ele seja escalado contra a ex-equipe.

Na tarde desta quarta-feira (17), dezenas de torcedores do Remo estiveram no aeroporto internacional de Belém e fizeram uma homenagem à equipe. O clube paraense está na 16ª posição do campeonato e luta contra o rebaixamento à Terceirona.

Remo e Vasco se enfrentam a partir das 19h, no estádio São Januário. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.