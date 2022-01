VÍDEO: Conheça o volante bicampeão brasileiro que deve reforçar o Remo; jogador está em Belém

O volante Marciel, de 26 anos, deve ser anunciado como o novo reforço do Remo. O jogador já está em Belém para passar pela avaliação física e poder assinar com o clube, segundo uma fonte interna do Leão. Marciel disputou a última temporada no Náutico, onde fez 40 partidas e marcou um gol.

VEJA MAIS

Assista aos lances de Marcel

Histórico de títulos nacionais

Natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Marciel teve passagens pelas bases de Grêmio, Roma-ITA e Corinthians. E foi no clube alvinegro que o jogador teve as primeiras oportunidades no futebol profissional. O jogador foi inclusive bicampeão brasileiro no Timão, em 2015 e 2017.

Marciel também teve passagens por Cruzeiro, Ponte Preta, Oeste-SP, Vitória e Juventude. Na Ponte e no Ju, Marciel encontrou sequência e fez, respectivamente, 28 e 40 partidas pelas equipes. Foi então que o jogador acertou com o Náutico, para 2021, onde foi treinado pelo técnico Hélio dos Anjos, ex-Paysandu.

Marciel chega ao Remo pela necessidade do time em suprir a saída do volante Lucas Siqueira. Canhoto, o provável reforço azulino joga mais como segundo volante, assim como Lucas, e tem a chegada à área adversária como uma das principais qualidades.

Caso feche com o Remo, Marciel terá a concorrência dos volantes Anderson Uchôa, Henrique, Paulinho Curuá, Marco Antônio, Pingo e Solano (base).