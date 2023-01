Valendo liderança de grupo, Remo e Juventus duelam pela segunda rodada da Copinha 2023; veja

O Clube do Remo volta a campo neste sábado, a partir das 13 horas, pelo grupo 31 da Copa São Paulo de Futebol Junior. O duelo desta rodada será contra a equipe do Juventus, no estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari, na capital paulista. As duas equipes lutam pela liderança na chave e quem vencer pode assegurar uma vaga na próxima fase.

Para o próximo desafio, o técnico Eivaldo Junior pode fazer algumas modificações táticas na formação titular, para evitar os riscos, como aconteceu diante do Fortaleza, que embora tenha perdido, criou mais oportunidades e teve maior domínio de bola, enquanto o Clube do Remo conseguiu se segurar, e em uma jogada de escanteio, Matheus Grecco cruzou para o complemento de Renan Tiago para marcar o gol da vitória.

Em contrapartida, o Juventus teve uma vida mais fácil na estreia e venceu o São Caetano por 2 a 0, com um gol em cada tempo da partida. Assim, a equipe do interior paulista foi alçada à liderança do grupo pelo saldo de gols. Um dos destaques do time é o atacante Yormax, autor de um dos gols da vitória.

Além disso, pesa o fato de que o Juventus vai jogar em casa. A popular Rua Javari é o estádio da Juventus e na estreia da Copinha, cerca de dois mil torcedores estiveram presentes, dando ao time maior força de vontade durante os 90 minutos.

A Copa São Paulo é disputada em 7 fases. Na primeira, de 2 a 11 de janeiro, as equipes são divididas em 32 grupos de quatro times. Os dois melhores de cada se classificam. Dias 12 e 13 ocorre a segunda fase, cujos confrontos são definidos assim: o primeiro do Grupo A enfrenta o segundo do Grupo B, e o segundo do Grupo A pega o primeiro do Grupo B e assim por diante.